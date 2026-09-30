PARK SILICON夥中原推國慶置業優惠 送總值10萬元旅遊禮券｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」盡享北部都會區投資潛力，開售後迅即成為樓巿焦點。適逢國慶將至，為配合項目的銷售部署，中原地產特別為「PARK SILICON」買家呈獻國慶置業優惠，由即日起至10月31日，經該行購入「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS的首5名一手買家，可獲贈「賀國慶旅遊禮券」，每份禮券價值2萬元，名額共5份，優惠總值10萬元，優惠先到先得，送完即止。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，新一份《施政報告》公布後，大市更為明朗，政府明確落實加快北部都會區發展，將該區打造成頂尖大灣區創科與經濟樞紐。本月美國議息後本港銀行未有跟隨美國加息，亦增加買家入市信心，本月一手成交量錄近1,400宗，料全月可錄約1,500宗一手成交，較上月錄超過三成升幅，料下月更可錄約2,000宗，展望第四季樓市市況持續向好。「PARK SILICON」坐擁北部都會區優越地利，前景亮麗，吸引力不言而喻，項目持續吸引大量對生活質素有要求之用家、中港工作人士，以及投資客等追捧，樓價於明年古洞站通車前後定必受惠。