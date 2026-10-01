8月未補價居屋成交按月回升5% 利嘉閣：購買力尚待補充 買家觀望租置｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，未補價居屋市場的購買力仍在待第四季起政府批出新一輪白居二准買證補充，而暑假期間有大量市民外遊歇暑，一眾「居二」買家業主亦趁機休戰，同時亦觀望9月中《施政報告》的新政。綜合香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，8月份全港共錄192宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較7月份的182宗按月升5%，根據紀錄為近11個月以來，等同6月次低的成交量，連續3個月於190宗上下窄幅波動。至於8月成交總值為8.06億元，較前月7.7億元升近5%，亦為近11個月次低水平。

售價方面，8月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約419.9萬元，較7月份的422.9萬元按月微跌0.7%，為6個月新低。另一方面，8月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以何文田冠德苑一個未補地價中層單位的售價最高，實用面積約563方呎，以708萬元轉手，呎價約12,575元。若以實用呎價計算，則是深水埗凱樂苑一個高層單位最高；該單位實用面積約478方呎，「居二」成交價為655萬元；呎價高達13,703元。

按物業價值劃分(見表一)，8月其中有4個組別交投量按月錄得升幅，當中價值200萬元以內組別登記量錄5宗，按月升幅最大、達67%；其次價值500萬至600萬元以內組別登記量升約32%，錄33宗；緊接為價值300萬至400萬元以內組別登記量升15%，上月錄60宗登記。

而上月交投最活躍的為價值400萬至500萬元以內組別的未補價居屋單位，錄得63宗成交，比前月微升約2%。

東涌裕泰苑為期內最多買賣屋苑

若按屋苑劃分(見表二)，8月份仍有多數居二屋苑成交量少於5宗，而僅有4個屋苑錄5宗或以上成交。上月東涌裕泰苑錄8宗買賣，為期內最多，按月升3倍；馬鞍山錦豐苑上月錄7宗成交，按月升2.5倍；粉嶺山麗苑成交量按月跌14%，錄6宗；天水圍天盛苑上月錄5宗，按月升4倍、為榜上升幅最大的屋苑。上月上榜屋苑當中有4個屋苑錄4宗成交，分別為屯門龍門居、秀茂坪曉麗苑、粉嶺景盛苑及欣盛苑；其中龍門居成交量較前月升33%，曉麗苑、景盛苑及欣盛苑成交量按月均升3倍。上述表現佔優的屋苑當中，錦豐苑上月成交總額涉資約3,333.5萬元，成為該月居屋第二市場交投涉資最高的屋苑；而景盛苑上月成交總額亦錄得逾4.9倍的升幅，涉資約1,494.8萬元。