太古坊開設港島首個板式網球會所 六個專業球場全天候開放

太古地產(1972)宣布，「Taikoo Place Padel Club」板式網球會所將於2026年11 月中旬正式開幕，並開放予租戶及公眾使用。會所坐落於鰂魚涌船塢里8號及英皇道1067號，距離港鐵太古站僅數步之遙，將成為太古坊全新的體育康樂地標。 作為香港市區規模最大的板式網球會所，場地配備六個符合國際賽事標準的球場，包括三個有蓋球場及三個露天球場；亦設可舉辦不同活動的開放空間、餐飲與零售設施，以及冷水浴和桑拿等運動恢復設施，為訪客提供全方位的健康生活體驗。

太古坊自推出板式網球體驗以來，獲得熱烈迴響，Taikoo Place Padel Club應運而生。作為全港首個將板式網球引入商業區的地產發展商，太古地產深信可藉此增添社區活力及凝聚力。板式網球不僅是一項風靡大眾的運動，更為太古坊注入更多活力，呈獻全天候精彩體驗，進一步鞏固太古坊作為國際商業及生活社區(Global Business & Lifestyle District)的定位。 自2024年推出板式網球項目以來，太古坊已吸引逾18,900人次參與，錄得逾4,100小時比賽時數及逾270小時的企業活動，反映市場對體育與身心健康創新體驗的殷切需求。