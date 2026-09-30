太古坊開設港島首個板式網球會所 六個專業球場全天候開放

太古地產(1972)宣布，「Taikoo Place Padel Club」板式網球會所將於2026年11 月中旬正式開幕，並開放予租戶及公眾使用。會所坐落於鰂魚涌船塢里8號及英皇道1067號，距離港鐵太古站僅數步之遙，將成為太古坊全新的體育康樂地標。
作為香港市區規模最大的板式網球會所，場地配備六個符合國際賽事標準的球場，包括三個有蓋球場及三個露天球場；亦設可舉辦不同活動的開放空間、餐飲與零售設施，以及冷水浴和桑拿等運動恢復設施，為訪客提供全方位的健康生活體驗。
太古坊自推出板式網球體驗以來，獲得熱烈迴響，Taikoo Place Padel Club應運而生。作為全港首個將板式網球引入商業區的地產發展商，太古地產深信可藉此增添社區活力及凝聚力。板式網球不僅是一項風靡大眾的運動，更為太古坊注入更多活力，呈獻全天候精彩體驗，進一步鞏固太古坊作為國際商業及生活社區(Global Business & Lifestyle District)的定位。
自2024年推出板式網球項目以來，太古坊已吸引逾18,900人次參與，錄得逾4,100小時比賽時數及逾270小時的企業活動，反映市場對體育與身心健康創新體驗的殷切需求。
太古坊亦透過板式網球企業錦標賽、學校培訓計劃、青少年訓練營及社群體驗，營造更具凝聚力的社區。重點活動包括吸引72支企業隊伍參加的太古坊企業錦標賽(Taikoo Place Inter-Corporate Tournament)，以及與勞倫斯體育公益基金會-中國香港(Laureus Sport for Good Hong Kong)和太古小學合作舉辦的社區推廣項目。
太古地產辦公樓業務董事Don Taylor表示，板式網球是全球發展最快的運動之一，其促進社群連繫及推動健康生活的特質，與太古地產的理念不謀而合。憑藉太古坊早前推廣板式網球的成功經驗，Taikoo Place Padel Club將融合運動、身心健康與生活元素，為租戶和訪客帶來更豐富的日常體驗。集團相信，會所將進一步提升太古坊作為全天候活力社區的吸引力，亦為香港體育發展作出貢獻。
太古坊很高興繼續與PADEL+合作，由其擔任會所的營運夥伴。PADEL+將帶來世界級教練團隊、課程規劃及專業營運經驗，實現太古地產在社區營造(placemaking)及連繫社區的願景。有關場地預訂、會籍、教練課程及開幕活動的進一步詳情，將於稍後公布。