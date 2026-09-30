SIERRA SEA 2C(2)期部署下周開價 考慮先推四房招標發售｜西沙新盤

陳漢麟表示，SIERRA SEA 2C(2)期今日(30日)率先開放一個兩房及一個四房示範單位予傳媒參觀，部署下周公布首張價單，並同步對外開放示範單位。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期已公布售樓說明書，新地代理執行董事陳漢麟表示，項目今日(30日)率先開放一個兩房及一個四房示範單位予傳媒參觀，部署下周公布首張價單，並同步對外開放示範單位。

陳漢麟透露，今期首度提供的四房單位會考慮優先以招標形式推售，四房單位特別配備有玻璃趟門可當作梗廚設計。同時明日(10月1日)起重新開放位於西沙GO PARK的展銷廳予公眾參觀，令準買家可實地感受項目周邊景觀及坐向。

發展商今日開放2個無改動示範單位，包括以Emerald Avenue第1座20樓F室為藍本搭建的四房一套連儲物室套示範單位，實用面積760方呎，層與層之間樓高約3.325米。另以Emerald Avenue第1座20樓G室為藍本搭建的兩房(開放式廚房)間隔示範單位，實用面積427方呎，層與層之間的高度最高約3.325米。