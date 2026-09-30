熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Sep-30 16:45
更新：2026-Sep-30 16:45

SIERRA SEA 2C(2)期部署下周開價 考慮先推四房招標發售｜西沙新盤

分享：
2C 0930

陳漢麟表示，SIERRA SEA 2C(2)期今日(30日)率先開放一個兩房及一個四房示範單位予傳媒參觀，部署下周公布首張價單，並同步對外開放示範單位。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期已公布售樓說明書，新地代理執行董事陳漢麟表示，項目今日(30)率先開放一個兩房及一個四房示範單位予傳媒參觀，部署下周公布首張價單，並同步對外開放示範單位。

陳漢麟透露，今期首度提供的四房單位會考慮優先以招標形式推售，四房單位特別配備有玻璃趟門可當作梗廚設計。同時明日(101)起重新開放位於西沙GO PARK的展銷廳予公眾參觀，令準買家可實地感受項目周邊景觀及坐向。

發展商今日開放2個無改動示範單位，包括以Emerald Avenue120F室為藍本搭建的四房一套連儲物室套示範單位，實用面積760方呎，層與層之間樓高約3.325米。另以Emerald Avenue120G室為藍本搭建的兩房(開放式廚房)間隔示範單位，實用面積427方呎，層與層之間的高度最高約3.325米。

SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue1座及Emerald Avenue2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028328日，樓花期長約18個月。

即睇西沙SIERRA SEA 2C期最新資訊 (House730)

驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位 驗樓核心：拆解5大常見瑕疵位

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務