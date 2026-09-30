皇璇次輪銷售反應續熱烈 利嘉閣胡栢榮：團隊促成多宗大手成交｜北角新盤

胡栢榮表示，現場所見，大批買家已預先到場排隊，「皇璇」整體銷售反應仍相當熱烈。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」今日(30日)展開次輪價單銷售32伙，利嘉閣地產港島區董事胡栢榮表示，現場所見，大批買家已預先到場排隊，整體銷售反應仍相當熱烈。

其中，屬於優先組別的X組及A組「大手客人」於下午2時前開始陸續到場準備抽籤揀樓。利嘉閣團隊於今輪銷售表現出色，截至4時30分已成功協助多組客人購入心水單位，現場更錄得多宗大手成交個案。

胡栢榮指，港島核心住宅項目向來供應罕有，而北角區內不少物業樓齡偏高，積聚了大量換樓需求。加上區內租賃需求向來殷切，近年亦有大量專才及高端租客流入，預料項目落成後每方呎租金可達80元至100元水平，持續吸引用家及長線投資客追捧。