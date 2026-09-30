香港富麗敦海洋公園酒店迎十一黃金周 推「國慶海畔同樂日」

十一國慶長假期將至，香港富麗敦海洋公園酒店於本周四(10月1日)起至10月4日一連四天，特別推出「國慶海畔同樂日」慶典活動。酒店的室內與戶外區域將換上精緻的國慶主題布置及傳統節慶裝飾，洋溢著熱鬧雅緻的氣氛。
賓客可穿梭於各個特色打卡點，在南中國海的迷人景致前，拍下與家人同樂的珍貴瞬間。此外，深受歡迎的酒店吉祥物富富(FuFu)與麗麗(Li Li)將隨時現身，為大小賓客送上驚喜並親密合照。大小朋友可把握機會與吉祥物合照，為假期增添溫馨童趣。
為讓節慶氣氛持續升溫，酒店特別安排了精彩的現場Busking音樂演出。多位本地人氣歌手及音樂組合將輪流登場，以動人歌聲伴隨賓客歡度佳節。與此同時，賓客可參與「國慶即影即有拍照體驗」，留住美好一刻；凡將合照上載至指定社交媒體平台並完成簡單步驟，即可獲贈精美節日小禮品乙份，數量有限，送完即止。
酒店旗下的餐廳亦為賓客準備了豐富的餐飲體驗。賓客可於星耀廳享用國際自助餐，在「玉」中菜廳品味粵式佳餚，或到沙嗲軒細味新加坡美食。賓客可於海天一色的景致下細賞各款佳餚，展開滿足味蕾的餐飲之旅。
「國慶海畔同樂日」活動詳情
• 日期：2026年10月1日至4日(一連四天)
• 地點：香港富麗敦海洋公園酒店（香港香港島南區海洋徑3號）
• 活動亮點：
o 人氣歌手 Busking 音樂派對
o 戶外節慶佈置即影即有拍照換領精美禮品活動
o 富富 (FuFu) 及麗麗 (Li Li) 吉祥物驚喜見面會