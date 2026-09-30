香港富麗敦海洋公園酒店迎十一黃金周 推「國慶海畔同樂日」

十一國慶長假期將至，香港富麗敦海洋公園酒店於本周四(10月1日)起至10月4日一連四天，特別推出「國慶海畔同樂日」慶典活動。酒店的室內與戶外區域將換上精緻的國慶主題布置及傳統節慶裝飾，洋溢著熱鬧雅緻的氣氛。

賓客可穿梭於各個特色打卡點，在南中國海的迷人景致前，拍下與家人同樂的珍貴瞬間。此外，深受歡迎的酒店吉祥物富富(FuFu)與麗麗(Li Li)將隨時現身，為大小賓客送上驚喜並親密合照。大小朋友可把握機會與吉祥物合照，為假期增添溫馨童趣。