映居接近竣工階段 短期現樓登場 修訂價單預告削2%優惠折扣｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」於今年4月已取得入伙紙，即將踏入現樓階段，發展商今日(30日)修訂價單第1及第2號。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目屬同區罕有的超短期樓花新供應，項目建築工程進展順利，現時正全力部署交樓前期及現樓銷售工作，並預計將於11月初開放現樓示範單位供公眾參觀。

鄭智荣指，「映居」迄今售出108伙，套現逾7.46億元，目前只餘下14個高層單位可供出售，間隔全為睡房連書房設計，包括供應極為珍罕的4個頂層連天台特色戶，以及10個分布在高層22樓至27樓的標準單位。隨著項目接近竣工階段以及將於短期內現樓登場，加上近期政策利好及西九龍樓市氣氛熾熱，查詢人士持續上升。鑑於臨近現樓及尚餘單位全屬優質高層單位，集團決定由11月10日起將「一站高鐵站折扣」2%取消。