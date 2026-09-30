映居接近竣工階段 短期現樓登場 修訂價單預告削2%優惠折扣｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」於今年4月已取得入伙紙，即將踏入現樓階段，發展商今日(30日)修訂價單第1及第2號。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目屬同區罕有的超短期樓花新供應，項目建築工程進展順利，現時正全力部署交樓前期及現樓銷售工作，並預計將於11月初開放現樓示範單位供公眾參觀。
鄭智荣指，「映居」迄今售出108伙，套現逾7.46億元，目前只餘下14個高層單位可供出售，間隔全為睡房連書房設計，包括供應極為珍罕的4個頂層連天台特色戶，以及10個分布在高層22樓至27樓的標準單位。隨著項目接近竣工階段以及將於短期內現樓登場，加上近期政策利好及西九龍樓市氣氛熾熱，查詢人士持續上升。鑑於臨近現樓及尚餘單位全屬優質高層單位，集團決定由11月10日起將「一站高鐵站折扣」2%取消。
鄭智荣續指，「映居」毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘即達高鐵香港西九龍站。而《施政報告》公布政府未來將積極推進北都大學城發展，估計該政策有助引入更多專才來港，對鄰近高鐵的住宅需求亦會上升，屆時高鐵鄰近一帶住新住宅項目潛力將看高一線。
「映居」位於旺角埃華街3號，提供122伙，全屬睡房連書房間隔，實用面積由301至347方呎，預計關鍵日期為今年10月31日。