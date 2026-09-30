十大屋苑｜9月成交失守百宗 創近8年新低 中原：美國加息+市場聚焦一手 買家需時消化

十大屋苑交投跌穿百宗水平！據中原地產統計，9月份僅錄得96宗交投，按月挫32.9%，是自2023年7月錄得99宗以來，過去3年多按月成交首次跌穿100宗大關，而成交量則創2018年10月錄得75宗後的近8年新低。

買賣方面，指標屋苑錄得「兩升八跌」表現，僅嘉湖山莊及映灣園分別升11.8%及40%，其餘8個屋苑跌幅介乎16.7%至100%，康怡花園更跌至零成交。呎價方面，則呈「三升六跌一持平」局面，升幅最大為沙田第一城，呎價最新報14,358元，較8月份13,717元升4.7%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月市場聚焦多個一手新盤，分散二手注意力，同時鎖起大批購買力，令二手交投明顯受壓，加上美國開始加息，香港銀行即使未有跟隨，亦對買家構成一定心理影響，二手觀望情緒轉濃，買家需時消化相關消息。