十大屋苑｜9月成交失守百宗 創近8年新低 中原：美國加息+市場聚焦一手 買家需時消化

十大屋苑交投跌穿百宗水平！據中原地產統計，9月份僅錄得96宗交投，按月挫32.9%，是自2023年7月錄得99宗以來，過去3年多按月成交首次跌穿100宗大關，而成交量則創2018年10月錄得75宗後的近8年新低。
買賣方面，指標屋苑錄得「兩升八跌」表現，僅嘉湖山莊及映灣園分別升11.8%及40%，其餘8個屋苑跌幅介乎16.7%至100%，康怡花園更跌至零成交。呎價方面，則呈「三升六跌一持平」局面，升幅最大為沙田第一城，呎價最新報14,358元，較8月份13,717元升4.7%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月市場聚焦多個一手新盤，分散二手注意力，同時鎖起大批購買力，令二手交投明顯受壓，加上美國開始加息，香港銀行即使未有跟隨，亦對買家構成一定心理影響，二手觀望情緒轉濃，買家需時消化相關消息。
太古城交投回落至13宗
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，太古城近月成交走勢反覆，交投量連升兩個月後，本月回落至13宗，按月減少38.1%，每方呎實用叫價報17,544元，按月微減4.9%。受美國加息因素間接影響，買家入市態度趨於審慎觀望；加上一手市場強勢推盤，分散了大量二手購買力，致使屋苑本月交投節奏明顯放緩。
康怡花園逾7年來再現「零成交」
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，康怡花園本月「未發市」，為2018年12月後首次出現「零成交」。交投受阻主因是港島東一手市場強勢吸金，包括區內港島東「海德園」及北角新盤「皇璇」大幅分散二手購買力。加上屋苑放盤減少、業主叫價企硬，導致二手交投陷僵局。
美孚新邨月內錄11宗成交
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨9月份錄得11宗買賣，是九龍區惟一錄得雙位數交投量的屋苑，交投已算不俗，惜按月仍錄得26.7%跌幅；平均實用呎價亦跟隨下調至10,455元。西南九龍焦點新盤過去1個多月銷情熾熱，鎖起區內大批購買力，令二手交投明顯受壓，相信要待項目完成銷售後，客源才會陸續回流二市場，美孚新邨的交投才會復常。
新都城交投按月大跌逾六成
中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪指，新都城本月交投靜局，最終僅錄得個位數4宗交投量，按月大跌超過60%，平均實用呎價亦錄得1.2%跌幅，最新報15,169元，價量齊跌。9月暑假結束，家庭客搬屋換樓活動亦大減，交投明顯轉靜，加上市區大型新盤低開搶客，美國加息因素亦令買家觀望情緒轉濃。
沙田第一城平均呎價升近5%
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，本月新一份《施政報告》公布後，後市更為明朗，沙田第一城本月錄約15宗二手交投，較上月跌約16.7%，實用平均呎價約14,358元水平，較上月增4.7%，本港銀行未有跟隨加息，買家入市信心增強，但下月市場有多個新盤推出，開價亦吸引，略為分散二手注意力，料短期內二手受壓。
嘉湖山莊平均呎價8470元
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊本月錄得19宗買賣，較上月多2宗，成交稍增，平均實用呎價8,470元，按月微跌0.5%。香港未有跟隨美國加息，下旬市場氣氛漸轉回升，購買力回流市場，但新盤積極搶攻，訂價貼市甚至低於市價，致二手繼續受壓，嘉湖山莊本月交投未算太差，惟亦未見活躍。業主態度普遍軟化，議價空間擴至1%至5%，月內更錄得兩宗低於400萬元的兩房成交。下月多個新盤將部署推售，料二手難有太大突破。