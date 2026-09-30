博峯首輪招標即錄成交 四房雙套戶逾4883萬售出 呎價近3.7萬｜九龍塘新盤

麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道項目「博峯」今日(30日)首推10伙招標發售，首輪招標即傳捷報，已錄得高額成交，單位為東翼9樓A室，四房雙套間隔，實用面積1,322方呎，連同1個車位以4,883.1萬元售出，呎價約36,937元，為廣播道分層單位近年成交呎價新高，買家購入單位作自住用途。

據成交紀錄冊資料，買家選用建築期付款計劃付款辦法入市。市場指，九龍塘項目新近錄得的一宗成交，單位實用面積成交呎價，足以躋身廣播道頂級豪宅的高端價格陣營。

麗新發展行政總裁陳少華表示，「博峯」早前獲發入伙紙，買家可於短期入伙。集團會繼續因應市場反應，審慎部署後續銷售安排。