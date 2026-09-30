資深投資者趁加價前「添食」 斥逾5200萬買ONE STANLEY四房大宅｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」繼今年9月中以近1.5億元售出1幢洋房後，今日(30日)再獲項目新業主加碼，再度購入1伙四房雙套複式大宅，成交價約5,204萬元。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目位於第3座1樓及2樓B單位的四房雙套複式大宅，實用面積1,910方呎，今日透過招標形式以約5,204萬元售出，買家採用120天付款計劃購入大宅，實用呎價約27,246元。
「ONE STANLEY」洋房及特色單位一向備受青睞，據了解，新買家為本地資深投資者，早前已購入項目內3個特色大宅，由於買家對項目獨特優勢情有獨鍾，特別看中項目位處香港南區傳統豪宅地段，由Robert A.M. Stern Architects國際建築團隊設計，極具建築工藝及收藏價值。買家有見超級豪宅供應漸趨短缺，對矜罕的超級豪宅樓價看高一線，並留意到項目於早前錄得一宗租賃成交回報率達3.4厘，故再度購入項目單位作長線投資用途。
剛成交的複式大宅座落項目最頂層「CORAL AVENUE」，採一梯兩伙低密度設計，屬四房雙套連工人套及私人升降機大堂間隔，大宅客飯廳空間分明，最長逾8.8米，最深逾4.6米，外接露台盡覽寬闊海景。大宅採用複式設計，內置樓梯，上層設4個房間，當中2個為套房，主人套房面積偌大且外接露台，室外海景一覽無遺。大宅設私人升降機大堂，住戶可乘搭升降機進出大宅，直達每一樓層及停車場。
項目自8月以來已錄9宗成交
「ONE STANLEY」自8月份以來已錄得9宗成交，項目迄今已售出59伙，總成交金額逾62.5億元，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清。項目為市場罕有的南區全新臨海物業，而本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，集團對項目短期內再創佳績充滿信心，計劃最快於10月1日國慶假期後上調項目各類單位的內部指引價格。