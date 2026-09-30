資深投資者趁加價前「添食」 斥逾5200萬買ONE STANLEY四房大宅｜赤柱豪宅

「ONE STANLEY」自8月份以來已錄得9宗成交，項目迄今已售出59伙，總成交金額逾62.5億元。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」繼今年9月中以近1.5億元售出1幢洋房後，今日(30日)再獲項目新業主加碼，再度購入1伙四房雙套複式大宅，成交價約5,204萬元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目位於第3座1樓及2樓B單位的四房雙套複式大宅，實用面積1,910方呎，今日透過招標形式以約5,204萬元售出，買家採用120天付款計劃購入大宅，實用呎價約27,246元。

「ONE STANLEY」洋房及特色單位一向備受青睞，據了解，新買家為本地資深投資者，早前已購入項目內3個特色大宅，由於買家對項目獨特優勢情有獨鍾，特別看中項目位處香港南區傳統豪宅地段，由Robert A.M. Stern Architects國際建築團隊設計，極具建築工藝及收藏價值。買家有見超級豪宅供應漸趨短缺，對矜罕的超級豪宅樓價看高一線，並留意到項目於早前錄得一宗租賃成交回報率達3.4厘，故再度購入項目單位作長線投資用途。