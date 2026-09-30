叡璟累售668伙 吸金逾65億 今榮獲「優越綜合住宅發展項目品牌大獎」殊榮｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」自推出以來旋即成為全城焦點，項目第1期及第2期四輪價單單位，四度即日全數沽清，開售迄今約1個多月，累沽668伙，套現約65.2億元。項目今日(30日)於「企業品牌成就大獎2026」頒獎典禮上，獲頒「優越綜合住宅發展項目品牌大獎」殊榮，反映業界對「叡璟」的肯定及支持，亦奠定華潤置地打造大型綜合發展項目的卓越成就。
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟」為西南九龍近十年一遇的矜罕大型地標式綜合發展項目，坐落西南九龍高鐵藝文核心，無論整體規劃、空間布局、開則設計均匠心獨運，精心打造廣逾17萬方呎的會所及園林，更於項目基座引入內地領先的商業營運服務商「華潤萬象生活」，屬本港首個營運商業空間，打造近10萬方呎的In & Out慢活購物休閒地標，延續品牌對卓越品質及非凡生活品味的追求。集團將繼續秉持以人為本理念，為住戶匠心構建好房子，打造好產品、好社區、好服務。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，「叡璟」憑藉其傲踞西南九龍高鐵藝文核心的地段優勢，針對現代家庭對品味生活的追求，積極提倡跨界品牌合作理念，巧妙融入優雅芭蕾舞藝術、AI數碼藝術創作以至品味綠色美饌生活，實現居住空間與生活體驗的完美連結，並隆重推出一系列聯乘合作，包括「Grace & Living」、「Art & Living」，以及「Taste & Living」，打造國際化藝文品味生活，昇華全方位的生活享受。
「叡璟II」由第5(5A)及(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269至730方呎，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶，今期全數三房單位均配備梗廚設計，更首度推出三房一套加工作間連洗手間戶型、三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為2028年12月25日。