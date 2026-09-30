叡璟累售668伙 吸金逾65億 今榮獲「優越綜合住宅發展項目品牌大獎」殊榮｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」自推出以來旋即成為全城焦點，項目第1期及第2期四輪價單單位，四度即日全數沽清，開售迄今約1個多月，累沽668伙，套現約65.2億元。項目今日(30日)於「企業品牌成就大獎2026」頒獎典禮上，獲頒「優越綜合住宅發展項目品牌大獎」殊榮，反映業界對「叡璟」的肯定及支持，亦奠定華潤置地打造大型綜合發展項目的卓越成就。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，「叡璟」為西南九龍近十年一遇的矜罕大型地標式綜合發展項目，坐落西南九龍高鐵藝文核心，無論整體規劃、空間布局、開則設計均匠心獨運，精心打造廣逾17萬方呎的會所及園林，更於項目基座引入內地領先的商業營運服務商「華潤萬象生活」，屬本港首個營運商業空間，打造近10萬方呎的In & Out慢活購物休閒地標，延續品牌對卓越品質及非凡生活品味的追求。集團將繼續秉持以人為本理念，為住戶匠心構建好房子，打造好產品、好社區、好服務。