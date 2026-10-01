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出版：2026-Oct-01 08:30
更新：2026-Oct-01 08:30

SIERRA SEA 2C(2)期示範單位｜760呎無改動四房 特別打造「水晶廚房」設計(多圖有片)｜西沙新盤

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SIERRA SEA 2C(2)期示範單位｜760呎無改動四房 特別打造「水晶廚房」設計(多圖有片)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue1座及Emerald Avenue2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。

發展商設有4個示範單位，其中以Emerald Avenue120F室為藍本搭建的無改動示範單位，為四房一套連儲物室及洗手間(開放式廚房連玻璃門)戶型，實用面積760方呎，包含一個約38方呎的露台連工作平台，層與層之間的高度最高約3.325米，高樓底設計使整體空間感十足；加上可靈活分隔空間的「綺麗水晶廚房」玻璃門設計，適合大家庭及換樓客所需。

單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，內置密碼、3D指紋、RFID拍卡等多種開鎖方式。大門側的高身儲物櫃設有靈活可調式層板，方便擺放高身鞋之餘，亦可靈活貯存各類生活用品；櫃身中央設有可放置小物的檯面，配以鼠尾草綠暗紋飾面，輕奢而復古；更附設USBUSB-C插座，方便住戶進入單住後置物及為電子器材充電。客飯廳及睡房的窗戶特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能。

運用玻璃門區間出廚房及飯廳空間

單位最大亮點是特別打造的「綺麗水晶廚房」設計，巧妙地運用玻璃門區間出廚房及飯廳空間，住戶可靈活根據需求打開或關上玻璃門，節省空間的同時亦能提升空間感。

廚房內櫳呈長方形設計，配備窗戶，利於通風。長型工作檯面提供充足的烹飪和準備空間，特大鋅盤可擺放大型廚具，並附有疏水置物架，方便晾乾杯碗；上方淺奶茶色廚櫃內置各式活動層板，更於轉角位置的櫃上安裝雙開門，讓住戶能更方便地用盡每一寸收納空間。仿石紋牆身搭配鼠尾草綠色皮面膠板，上面裝設有置物架、廚紙架及電插座，風格簡潔時尚。

廚房更配備一系列優質家用電器，包括Siemens電磁爐及煤氣爐，並有拉趟式抽油煙機，可滿足明火煮食的需求，亦有同品牌的111智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機，並配置Bosch雪櫃，雪櫃頂上儲物櫃內更已設置TP-LINK 路由器，並設有光纖、CAT-6區域網絡數據線及Wi-Fi 6無線上網系統，單位內所有燈制預留備用電線迴路，方便住戶自行安裝智能家居系統。

20F (16) 20F (3) 20F (1) 20F (11) 20F (17) 20F (14) 20F (13) 20F (10) 20F (18) 20F (15) 20F (5) 20F (6) 20F (4) 20F (7) 20F (9) 20F (19) 20F (8) 20F (12) 20F (2)

睡房區域處於單位另一端

客飯廳呈長方形設計，長約6.3米，寬約2.725米，布局四正，易於擺放各式各樣家具，靈活性高。地板採用淺色仿石紋瓷磚鋪砌，易於打理。客飯廳與寬敞的露台及工作平台連接，採用落地玻璃趟門設計，配上高樓底設計，大大提高採光度之餘，更引景入室。

睡房區域則處於單位的另一端，分別為主人睡房、睡房1、睡房2、睡房3、浴室1及主人浴室，規劃空間方正歸一；睡房門更設計自動下降隔音封條，提供優質睡眠空間。所有房間的間隔均方正實用，鋪砌有暖色系木紋防潮岩塑地板。主人房設有轉角大窗，增加室內採光度，更顯寬敞明亮。另設有儲物室連洗手間，儲物空間充足，亦可作多用途房，倍添靈活性。

浴室1及主人浴室設計一致，地板均採用色調淡雅的淺色石紋設計，延伸至牆身，綴以鼠尾草綠色瓷磚，典雅簡約，與單位整體格調相配。三件頭配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備齊全；其中淋浴間更鋪有防滑地磚，十分貼心；洗手盆櫃及雙鏡櫃設不同收納間隔，並設電插座、全身鏡及玻璃壁燈等，方便住戶整理儀容。浴室更配備內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能，加上設有窗戶，打造一個乾爽舒適的淋浴空間。

SIERRA SEA」第2C(2)期單位實用面積介乎381924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型；項目預計關鍵日期為2028328日。

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