SIERRA SEA 2C(2)期示範單位｜760呎無改動四房 特別打造「水晶廚房」設計(多圖有片)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。 發展商設有4個示範單位，其中以Emerald Avenue第1座20樓F室為藍本搭建的無改動示範單位，為四房一套連儲物室及洗手間(開放式廚房連玻璃門)戶型，實用面積760方呎，包含一個約38方呎的露台連工作平台，層與層之間的高度最高約3.325米，高樓底設計使整體空間感十足；加上可靈活分隔空間的「綺麗水晶廚房」玻璃門設計，適合大家庭及換樓客所需。

單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，內置密碼、3D指紋、RFID拍卡等多種開鎖方式。大門側的高身儲物櫃設有靈活可調式層板，方便擺放高身鞋之餘，亦可靈活貯存各類生活用品；櫃身中央設有可放置小物的檯面，配以鼠尾草綠暗紋飾面，輕奢而復古；更附設USB及USB-C插座，方便住戶進入單住後置物及為電子器材充電。客飯廳及睡房的窗戶特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能。 運用玻璃門區間出廚房及飯廳空間 單位最大亮點是特別打造的「綺麗水晶廚房」設計，巧妙地運用玻璃門區間出廚房及飯廳空間，住戶可靈活根據需求打開或關上玻璃門，節省空間的同時亦能提升空間感。

廚房內櫳呈長方形設計，配備窗戶，利於通風。長型工作檯面提供充足的烹飪和準備空間，特大鋅盤可擺放大型廚具，並附有疏水置物架，方便晾乾杯碗；上方淺奶茶色廚櫃內置各式活動層板，更於轉角位置的櫃上安裝雙開門，讓住戶能更方便地用盡每一寸收納空間。仿石紋牆身搭配鼠尾草綠色皮面膠板，上面裝設有置物架、廚紙架及電插座，風格簡潔時尚。 廚房更配備一系列優質家用電器，包括Siemens電磁爐及煤氣爐，並有拉趟式抽油煙機，可滿足明火煮食的需求，亦有同品牌的11合1智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機，並配置Bosch雪櫃，雪櫃頂上儲物櫃內更已設置TP-LINK 路由器，並設有光纖、CAT-6區域網絡數據線及Wi-Fi 6無線上網系統，單位內所有燈制預留備用電線迴路，方便住戶自行安裝智能家居系統。

睡房區域處於單位另一端 客飯廳呈長方形設計，長約6.3米，寬約2.725米，布局四正，易於擺放各式各樣家具，靈活性高。地板採用淺色仿石紋瓷磚鋪砌，易於打理。客飯廳與寬敞的露台及工作平台連接，採用落地玻璃趟門設計，配上高樓底設計，大大提高採光度之餘，更引景入室。 睡房區域則處於單位的另一端，分別為主人睡房、睡房1、睡房2、睡房3、浴室1及主人浴室，規劃空間方正歸一；睡房門更設計自動下降隔音封條，提供優質睡眠空間。所有房間的間隔均方正實用，鋪砌有暖色系木紋防潮岩塑地板。主人房設有轉角大窗，增加室內採光度，更顯寬敞明亮。另設有儲物室連洗手間，儲物空間充足，亦可作多用途房，倍添靈活性。