50指標屋苑錄71宗買賣 創近四周新高 利嘉閣：將擺脫橫行格局 呈穩步微升之勢｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著9月中旬的本地施政措施及美國議息結果相繼落實，市場主要因素亦已塵埃落定，二手樓市整體氣氛維持平穩。不過，發展商近期積極以貼市價吸引購買力流入新盤市場，致令指標屋苑買賣仍未能取得明顯突破。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月21至27日)共錄71宗買賣個案，與前周(9月14至20日)的71宗持平，為近四周高位。
按地區劃分，上周港島區及九龍區指標屋苑交投量同錄增長，新界區則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄14宗買賣，較前周的7宗增加一倍，其中太古城上周錄得5宗成交，按周增加25%；不過海怡半島成交量則由前周的3宗，減少2宗至上周的1宗。至於區內其餘除康怡花園外的五個屋苑期內齊齊「破蛋」，嘉亨灣錄3宗成交、杏花邨錄2宗、南豐新邨、鯉景灣及藍灣半島各錄1宗成交。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄29宗交投，較前周的25宗增加16%，其中美孚新邨上周錄4宗買賣，按周升幅達三倍；海濱南岸交投量由前周的2宗，升一倍至上周的4宗；海逸豪園期內錄得5宗成交，較前周的4宗增加25%。
至於新界區21個指標屋苑上周共錄28宗買賣，較前周的39宗大跌約28%，其中大埔中心交投量由前周的4宗，大減75%至上周的1宗；沙田第一城期內錄得2宗成交，按周跌幅達67%；名城及柏慧豪園各錄1宗買賣，按周分別減少50%。
「零成交」屋苑按周減少35%
此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有13個屋苑錄得「零成交」，較前周的20個減少35%，當中港島區及九龍區各佔1個及7個屋苑，新界區則佔5個(詳見表一)。
陳海潮指出，隨着「習特會」成果理想，中美兩國關係展現良好互動，為本港整體宏觀經濟及金融環境帶來正面作用，加上最新官方樓價指數止跌回穩，進一步鞏固買家入市信心。雖然近期一手市場持續以優惠價爭奪客源，對二手市場形成短期壓力，但新盤大熱帶旺整體樓市氣氛，亦有利拉動二手市場走俏，估計未能成功抽中新盤的向隅客源將陸續回流二手市場尋寶。在好消息疊加購買力釋放的帶動下，預料橫跨十月黃金周的一周，50指標屋苑買賣將擺脫橫行格局，續呈穩步微升之勢。