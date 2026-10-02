50指標屋苑錄71宗買賣 創近四周新高 利嘉閣：將擺脫橫行格局 呈穩步微升之勢｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著9月中旬的本地施政措施及美國議息結果相繼落實，市場主要因素亦已塵埃落定，二手樓市整體氣氛維持平穩。不過，發展商近期積極以貼市價吸引購買力流入新盤市場，致令指標屋苑買賣仍未能取得明顯突破。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月21至27日)共錄71宗買賣個案，與前周(9月14至20日)的71宗持平，為近四周高位。

按地區劃分，上周港島區及九龍區指標屋苑交投量同錄增長，新界區則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄14宗買賣，較前周的7宗增加一倍，其中太古城上周錄得5宗成交，按周增加25%；不過海怡半島成交量則由前周的3宗，減少2宗至上周的1宗。至於區內其餘除康怡花園外的五個屋苑期內齊齊「破蛋」，嘉亨灣錄3宗成交、杏花邨錄2宗、南豐新邨、鯉景灣及藍灣半島各錄1宗成交。