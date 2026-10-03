SIERRA SEA 2C(2)期示範單位｜427呎無改動兩房 不設走廊位寸寸實用(多圖)｜西沙新盤

發展商設有4個示範單位，其中以Emerald Avenue第1座20樓G室為藍本搭建的無改動示範單位，兩房(開放式廚房)間隔設計，實用面積約427方呎，包含約38方呎的露台連工作平台，層與層之間的高度最高約3.325米，高樓底設計使整體空間感十足。單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，內置密碼、3D指紋、RFID拍卡等多種開鎖方式。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。

單位大門側設有高身儲物櫃，櫃內附設有多格層板，住戶可隨意自由調整高度以區間空間，方便擺放高身鞋之餘，亦可靈活貯存各類生活用品，貼心方便。櫃身中央設有可放置小物的檯面，配襯鼠尾草綠暗紋飾面，感覺輕奢復古。牆身亦配備有USB及UBS-C插頭的電插座，方便住戶放置及擺放鎖匙等常用小物品之餘，亦能即時為手機等電子器材進行充電。

客飯廳設計方正，不設走廊位，寸寸實用。大廳最長可達逾5.6米、寬約2.4米。地板採用淺色仿石紋瓷磚鋪砌，易於打理。客廳飯廳與寬敞的露台及工作平台連接，採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，加強客飯廳空間感之餘，配上高樓底設計，窗外景色更一覽無遺。客飯廳及睡房窗均特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能。單位內所有燈掣同時預留備用電線迴路，方便住戶自行安裝智能家居系統。