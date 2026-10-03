SIERRA SEA 2C(2)期示範單位｜427呎無改動兩房 不設走廊位寸寸實用(多圖)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。
發展商設有4個示範單位，其中以Emerald Avenue第1座20樓G室為藍本搭建的無改動示範單位，兩房(開放式廚房)間隔設計，實用面積約427方呎，包含約38方呎的露台連工作平台，層與層之間的高度最高約3.325米，高樓底設計使整體空間感十足。單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，內置密碼、3D指紋、RFID拍卡等多種開鎖方式。
單位大門側設有高身儲物櫃，櫃內附設有多格層板，住戶可隨意自由調整高度以區間空間，方便擺放高身鞋之餘，亦可靈活貯存各類生活用品，貼心方便。櫃身中央設有可放置小物的檯面，配襯鼠尾草綠暗紋飾面，感覺輕奢復古。牆身亦配備有USB及UBS-C插頭的電插座，方便住戶放置及擺放鎖匙等常用小物品之餘，亦能即時為手機等電子器材進行充電。
客飯廳設計方正，不設走廊位，寸寸實用。大廳最長可達逾5.6米、寬約2.4米。地板採用淺色仿石紋瓷磚鋪砌，易於打理。客廳飯廳與寬敞的露台及工作平台連接，採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，加強客飯廳空間感之餘，配上高樓底設計，窗外景色更一覽無遺。客飯廳及睡房窗均特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能。單位內所有燈掣同時預留備用電線迴路，方便住戶自行安裝智能家居系統。
開放式廚房配置L型工作檯面
開放式廚房配置L型工作檯面，提供充裕的備餐空間，鋅盆附有疏水置物架，方便將碗碟及餐具晾乾。牆身以仿石紋瓷磚搭配鼠尾草綠色皮面膠板，並裝設有置物架、廚紙架及電插座，配襯淺奶茶色廚櫃及煙燻綠色櫃頂板及側板，令整體風格設計相當一致。廚櫃內設有層板，更於轉角位置的櫃上安裝雙開門，讓住戶能更方便地用盡每一寸收納空間。廚房配備有精選一系列的優質廚房家電組合，包括Siemens電磁爐、拉趟式抽油煙機、11合1智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機。同時配備Bosch雪櫃，令廚房更為美觀整齊。雪櫃頂上儲物櫃內亦已設置TP-LINK路由器、光纖、CAT-6區域網絡數據線及Wi-Fi 6無線上網系統。
睡房方正實用，設計更特別為住戶提升睡眠質素，房門設自動下降隔音封條，打造優質睡眠空間；加上鋪砌暖色系木紋防潮岩塑地板。睡房1與主人睡房同樣配備大窗設計，與客飯廳享同一座向景觀。主人房更貼心預留衣櫃位，方便住戶擺放家具。浴室地板亦採用色調淡雅的淺色設計，延伸至牆身，搭配鼠尾草綠色瓷磚，典雅簡約，與單位整體格調相配。三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備齊全；其中淋浴間更鋪有防滑地磚。洗手盆櫃及雙鏡櫃設不同收納間隔，並設電插座、全身鏡及玻璃壁燈等，方便住戶整理儀容，顧及日常所需。浴室更配備內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣和循環功能，加上設有窗戶，打造一個乾爽舒適的淋浴空間。
「SIERRA SEA」第2C(2)期單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型；項目預計關鍵日期為2028年3月28日。