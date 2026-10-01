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出版：2026-Oct-01 17:35
更新：2026-Oct-01 17:35

皇璇次輪開售3小時「一Q清」 大手客斥逾5800萬掃6伙｜北角新盤

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「皇璇」昨日(9月30日)次輪發售32伙，準買家於下午2時起到場報到，各個組別均有大量準買家到場，電梯大堂持續出現人龍，高峰時期吸引逾百人排隊等候，秩序井然。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角新盤「皇璇」昨日(930)次輪發售32伙，準買家於下午2時起到場報到，各個組別均有大量準買家到場，電梯大堂持續出現人龍，高峰時期吸引逾百人排隊等候，秩序井然，最終在開售約3小時內售出全數單位，單日套現逾3.3億元，連續兩輪價單發售「一Q清」。

發展商表示，項目深受投資客追捧，最大手買家斥資逾5,800萬元購入6伙，項目一房及兩房標準戶已全數沽清，其中30D室，實用面積389方呎，屬兩房連開放式廚房設計，成交價1,306.2萬元，呎價33,578元，創兩房標準分層單位呎價新高。現場買家背景多元化，逾半來自港島區，其餘來自九龍及新界，反映項目位處港島核心地段的矜罕價值，加上數步直達香港島首個K11零售地標STATE THEATRE by K11，兼擁港鐵雙站優勢及黃金交通樞紐，生活所需一應俱全，深受買家追捧。

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12天速沽188 套現逾19

項目採「雙線銷售」策略，以招標形式售出16伙大宅及特色戶，連同價單銷售單位，短短12天速沽188伙，佔全盤近97%，套現逾19億元。現時僅餘下最後6伙瑰麗級大宅及特色戶，將以招標形式發售。

「皇璇」位於北角熙和街1號，屬單幢式物業，提供194伙，預計關鍵日期為20271231日。

即睇北角皇璇最新資訊 (House730)

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