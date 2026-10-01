會德豐：古洞北綜合社區發展逐步成型 PARK SILICON獲「優越北部都會區發展項目品牌大獎」

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，配合香港首份五年規劃及施政報告，北部都會區發展正全面提速，古洞北為首個落成的新發展區，樂見綜合社區發展逐步成型。東鐵綫古洞站預計於2027年啟用，屆時古洞北往返上水僅需約3分鐘。在新鐵路站落成前，九巴於10月率先開辦循環線，往返古洞北及上水站，便利有興趣人士前往古洞北實地考察。集團設立的「古洞北．都會新篇展館」，以「共融、共創、共享、以人為本」為理念，呈現古洞北及北都未來規劃藍圖，體現「城鄉共融」的核心價值。北都館亦緊貼最新發展，將增設不同主題的展品及內容，期望提供平台讓公眾更了解北都發展。