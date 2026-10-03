淺水灣道56號複式海景洋房連雙車位放售 擁千呎私人天台｜二手市況

是次出售物業實用面積約3,300方呎(按差餉物業估價署資料)，坐擁無遮擋海景視野，可遠眺淺水灣及南中國海景致。洋房設計典雅，配備精緻裝修及名牌廚房設備，並設娛樂室及家庭影院等休閒設施，盡顯尊尚生活品味。物業兼具寬敞居住空間及高度私隱度，為買家提供優質居住體驗。另一亮點為逾1,000方呎私人天台，可按個人需要打造空中花園、戶外休閒區或私人宴客空間，進一步提升物業價值及市場吸引力。

物業位處淺水灣傳統豪宅地段，依山而建，居高臨下飽覽淺水灣及南中國海遼闊海景。住戶可便捷享用區內完善生活配套，包括The Pulse商場、高級餐飲食府、國際學校及多間知名私人會所，往返中環核心商業區車程約20至25分鐘，兼享優質生活環境與便捷交通。

高力香港物業重組服務團隊主管-資本市場及投資服務吳嘉輝表示，淺水灣一直是香港最受追捧的傳統豪宅地段之一，憑藉優越海岸景觀、低密度住宅環境及成熟生活配套，長期吸引本地及國際高淨值人士聚居。區內優質豪宅供應一向有限，而可供市場公開購入的優質洋房更屬罕有，因此一直備受買家關注。

近年隨著香港持續吸納高端人才、家族辦公室及國際資金，市場對優質豪宅資產的需求維持穩定。對不少高淨值買家而言，傳統豪宅地段物業不僅具備自住價值，亦是家族資產配置及長線持有的重要選擇。憑藉淺水灣作為香港頂級豪宅地段的獨特定位，以及區內新增供應有限的市場特性，相信是次出售物業將吸引本地家族、家族辦公室、高淨值人士及實力投資者關注。