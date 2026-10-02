海外樓市｜倫敦投行精英也難上車！ 盤點倫敦內外平價上車區

倫敦樓價高企，連高薪厚職的投資銀行「天之驕子」也大呼「買唔起」。財經職場網站eFinancialCareers近日指出，受按揭息率狂飆至5厘、租金急升及投行花紅縮水夾擊，即使年收入高達20萬英鎊的精英家庭，也難以負擔倫敦核心區物業。既然傳統核心區物業遙不可及，預算有限的買家若將目光放遠，倫敦市內及周邊通勤帶依然隱藏着大量高性價比、預算在40萬英鎊以內的「平價上車盤」。 撰文：全球樓行 供樓開支大增 收入追不上租金升幅 文章引述資產管理機構Bluebay Asset Management 市場策略主管Mike Bell的分析，一對高收入雙職夫婦作在2021年9 月低息環境下，二人合計年薪20萬英鎊(約 207.5萬港元)，當時普遍可借取合共收入4.5倍的按揭，即90萬英鎊(約934萬港元)，購入一間價值120萬英鎊(約1,248萬港元)的物業，當時5年期定息按揭利率僅為1.3厘。然而5年後，通脹率高達28%，目前英國定息按揭利率已飆升至約5厘，假設該物業市值維持120萬英鎊，該家庭的「貸款與收入比率」已降至3.6倍，實質購買力大幅下降。

同時，租金狂飆亦令未置業者百上加斤。有金融從業員指，倫敦金融城東側Aldgate的一房單位月租，已由2021年的1,600英鎊(約1.66萬港元)升至3,500 英鎊(約 3.63萬港元)升幅逾118％。 倫敦市內三大最平上車區 倫敦樓價高企，第一區(Zone 1)排屋平均叫價達300萬英鎊(約3113萬港元)，第二區及第三區亦分別要 160萬英鎊(約1660萬港元)及110萬英鎊(約1142萬港元)，但是根據房地產網站Zoopla數據顯示，倫敦市內及周邊通勤帶仍有40萬英鎊(約415萬港元)的選擇。 其一，倫敦東南部的普倫斯泰德(Plumstead)為目前倫敦上車最平的地區，平均樓價僅約20.5萬英鎊(約213萬港元)，遠低於倫敦平均樓價的52.7萬英鎊(約547萬港元)。自2026年3月以來，該區樓價更下跌了近1萬英鎊(約10.38萬港元)。大部分普倫斯泰德區域位於格林威治皇家自治市(Royal Borough of Greenwich)，但性價比最高的地段集中在 DA8 郵區，鄰近治安一般的泰晤士米德(Thamesmead)及伊里斯(Erith)。區內有不少愛德華及維多利亞時代的房屋，亦有不少綠化空間。

其二為巴金(Barking)，屬於大倫敦東部的第四區(Zone 4)，但往返市中心的交通相當便利，平均樓價約31.1萬英鎊(約323萬港元)。巴金因相宜樓價及極佳交通樞紐吸引買家。另外火車站匯聚National Rail、Suffragette Overground線，以及地鐵Hammersmith & City 和 District線。從巴金站直達倫敦市中心的堤岸(Embankment)站或國王十字車站(King’s Cross)，大約需要33至40分鐘。若搭乘快車前往市中心的芬丘奇街(Fenchurch Street)車站，最快只需13至17分鐘。 目前巴金正處於新舊交融的轉型期。大型活化項目Barking Riverside未來計劃興建逾2萬伙住宅，加上為期十年的市中心重建計劃，區內綠化完善，設有Barking Abbey Grounds、Mayesbrook Park及Greatfields Park等。