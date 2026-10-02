一手交投活躍 本月6盤2386伙候命 擎海I低開搶灘 首日勁收7千票

一手市場上月錄逾1,400宗成交，增強發展商信心，加快推盤步伐。據統計，10月最少有6盤可供發售共涉2,386伙。「打頭陣」有越秀地產(123)油塘「擎海I」，首批以折實平均呎價13,988元出擊，創九龍區10年以來新盤首批最平，成功吸引市場注視；另紅磡區將有兩盤同時登場。
「擎海I」提供617伙，昨首日收票，市場反應熾熱，截至傍晚6時，7小時內累收約7,000票，以首張價單128伙計算，超額認購逾53倍。越秀地產(香港)總經理李嘎形容該盤首批單位屬「誠意共贏價」，扣除最高18%折扣後，折實呎價13,008元起，一房折實價375.94萬元入場，兩房折實價569.01萬元入場；市場料項目短期將會加推。
SIERRA SEA 2C(2)期料下周開價
月內另一焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2C(2)期有望下周公布首張價單，項目已上載樓書。新地代理執行董事陳漢麟透露，項目銷售「進入直路」，今期定價會參考自身獨特條件及屋苑近期二手成交，四房及特色單位傾向以招標形式推售。
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紅磡瑅海、首岸2期同步登場
市區重建局旗下紅磡小區重建項目於月內將有兩盤登場，其中信和置業(083)及招商局置地(978)合作發展的榮光街88號「瑅海」，提供451伙，戶型涵蓋一房至四房，當中兩房佔比逾70%。項目正待批預售樓花同意書，正籌備樓書及示範單位。該盤不少單位可享維港海景，基座將設有歐陸式建築步行街。
另由恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作的「首岸」第2期，上周突擊上載樓書，屬整個發展項目第3座，提供384伙，實用面積339至661方呎，戶型涵蓋兩房至三房。今期屬該項目壓軸期數，早前推出的第1、3及4期累沽約730伙。
33清水灣1期涉361伙 豐迎山擬短期招標
九龍建業(034)旗下牛池灣「33清水灣」第1期正待批預售，第1期提供361伙，料月內可展開銷售。另豐資源旗下西貢「豐迎山」設有51幢洋房，實用面積1,536至3,203方呎，涵蓋三房及四房間隔，料短期內推出不多於10伙招標發售。