一手交投活躍 本月6盤2386伙候命 擎海I低開搶灘 首日勁收7千票

一手市場上月錄逾1,400宗成交，增強發展商信心，加快推盤步伐。據統計，10月最少有6盤可供發售共涉2,386伙。「打頭陣」有越秀地產(123)油塘「擎海I」，首批以折實平均呎價13,988元出擊，創九龍區10年以來新盤首批最平，成功吸引市場注視；另紅磡區將有兩盤同時登場。 「擎海I」提供617伙，昨首日收票，市場反應熾熱，截至傍晚6時，7小時內累收約7,000票，以首張價單128伙計算，超額認購逾53倍。越秀地產(香港)總經理李嘎形容該盤首批單位屬「誠意共贏價」，扣除最高18%折扣後，折實呎價13,008元起，一房折實價375.94萬元入場，兩房折實價569.01萬元入場；市場料項目短期將會加推。