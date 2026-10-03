叡璟II次輪截收逾3.2萬票 超額認購逾249倍｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(3日)進行次輪銷售182伙，當中以價單形式發售129伙及招標形式出售53伙；於昨日(2日)共截收32,265個購樓意向登記，超額認購逾249倍。 發展商表示，項目第1期及第2期四輪價單單位，四度即日全數沽清，同時三房標準分層單位招標成交呎價高見27,936元，價量兼備，銷售成績斐然。 價單單位折實563.8萬入場 該盤次輪價單發售的129伙，位於第5A座及第5B座，包括35伙一房、58伙兩房，以及36伙三房，單位實用面積介乎306至714方呎。價單售價由671.1萬至1,790萬元，呎價介乎21,484元至26,488元。

扣除最高16%折扣後，單位折實售價由563.8萬至1,503.6萬元，折實呎價介乎18,048元至22,251元。 最低售價單位為第5B座8樓D室，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積307方呎，折實售價563.8萬元，折實呎價18,365元。最低呎價單位為第5B座16樓F室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積413方呎，折實售價745.4萬元，折實呎價18,048元。今批單位以折實價計算，市值逾12億元。 據銷售安排顯示，次輪銷售將分為A組及B組揀樓，當中A組提供90伙，買家最多可購入2至4伙，當中須購入最少1伙但不多於1伙的三房單位，以及必須揀選最少1伙兩房單位；B組提供39伙，買家最多可購入1至2伙。