叡璟II次輪｜中原陳永傑：出席率高企 向隅客為主 料續「一Q清枱」｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(3日)進行次輪銷售182伙，當中以價單形式發售129伙及招標形式出售53伙。中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，項目位處九龍市中心，共提供超過2,000伙，於市區屬罕有供應，深受用家及投資者追捧。項目早前多輪發售皆「一Q清枱」，今日出席率依然高企，大部分為向隅客，預計今日價單銷售單位亦全數即日沽清。
陳永傑指，9月份一手成交超越1,400宗，創四個月新高，按月升30%。中美兩國元首會面關係回暖。令香港整體經濟氣氛向好。美國即使加息，但香港未見跟隨，物業市場反應正面。多個發展商亦趁香港處於低息環境，加快推售步伐，預料10月份一手成交可達2,000宗。本年度一手成交已達15,000宗，估計全年可達20,000宗水平。
「叡璟II」次輪價單發售的129伙，位於第5A座及第5B座，包括35伙一房、58伙兩房，以及36伙三房，單位實用面積介乎306至714方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由563.8萬至1,503.6萬元，折實呎價介乎18,048元至22,251元。
最低售價單位為第5B座8樓D室，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積307方呎，折實售價563.8萬元，折實呎價18,365元。最低呎價單位為第5B座16樓F室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積413方呎，折實售價745.4萬元，折實呎價18,048元。
至於招標形式推售共53伙珍罕RESERVE COLLECTION單位，涵蓋6伙三房、17伙三房一套加工作間連洗手間、17伙三房一套加儲物房加工作間連洗手間單位、3伙平台特色戶、10伙頂層特色戶。
「叡璟II」由第5(5A)及(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269至730方呎，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶，今期全數三房單位均配備梗廚設計，更首度推出三房一套加工作間連洗手間戶型、三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為2028年12月25日。