叡璟II次輪｜中原陳永傑：出席率高企 向隅客為主 料續「一Q清枱」｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(3日)進行次輪銷售182伙，當中以價單形式發售129伙及招標形式出售53伙。中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，項目位處九龍市中心，共提供超過2,000伙，於市區屬罕有供應，深受用家及投資者追捧。項目早前多輪發售皆「一Q清枱」，今日出席率依然高企，大部分為向隅客，預計今日價單銷售單位亦全數即日沽清。

陳永傑指，9月份一手成交超越1,400宗，創四個月新高，按月升30%。中美兩國元首會面關係回暖。令香港整體經濟氣氛向好。美國即使加息，但香港未見跟隨，物業市場反應正面。多個發展商亦趁香港處於低息環境，加快推售步伐，預料10月份一手成交可達2,000宗。本年度一手成交已達15,000宗，估計全年可達20,000宗水平。