叡璟II次輪｜華潤置地(海外)：客人出席率高達90% 對銷情有信心｜西南九龍新盤

新盤市場氣氛持續熾熱，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(3日)進行次輪銷售182伙，當中以價單形式發售129伙及招標形式出售53伙。華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，項目最終累收32,265個購樓意向登記，超額認購逾249倍，當中A組大手組別佔4,594票，B組佔27,671票，熱潮持續，而今日客人出席率踴躍，高達九成，對今日的銷情相當有信心。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，「叡璟II」次輪銷售現場氣氛非常熱烈，今天出席的客人當中約15%為大手買家及投資客，鍾情項目傲踞西南九龍高鐵藝文核心，坐擁西九完善生活配套；約30%為本區分支家庭，偏好同區新盤及心儀項目之龐大發展規模；約30%為換樓客，區內3房單位供應短缺，鍾情項目「尊尚3房」的剛需王牌戶型，加上全部三房單位配備梗廚設計，滿足家庭生活需求；約25%為內地客、國際專才、以及海歸精英。
「叡璟II」次輪價單發售的129伙，位於第5A座及第5B座，包括35伙一房、58伙兩房，以及36伙三房，單位實用面積介乎306至714方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由563.8萬至1,503.6萬元，折實呎價介乎18,048元至22,251元。
最低售價單位為第5B座8樓D室，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積307方呎，折實售價563.8萬元，折實呎價18,365元。最低呎價單位為第5B座16樓F室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積413方呎，折實售價745.4萬元，折實呎價18,048元。
至於招標形式推售共53伙珍罕RESERVE COLLECTION單位，涵蓋6伙三房、17伙三房一套加工作間連洗手間、17伙三房一套加儲物房加工作間連洗手間單位、3伙平台特色戶、10伙頂層特色戶。
「叡璟II」由第5(5A)及(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269至730方呎，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶，今期全數三房單位均配備梗廚設計，更首度推出三房一套加工作間連洗手間戶型、三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為2028年12月25日。