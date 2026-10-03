叡璟II次輪｜華潤置地(海外)：客人出席率高達90% 對銷情有信心｜西南九龍新盤

新盤市場氣氛持續熾熱，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」今日(3日)進行次輪銷售182伙，當中以價單形式發售129伙及招標形式出售53伙。華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，項目最終累收32,265個購樓意向登記，超額認購逾249倍，當中A組大手組別佔4,594票，B組佔27,671票，熱潮持續，而今日客人出席率踴躍，高達九成，對今日的銷情相當有信心。

華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，「叡璟II」次輪銷售現場氣氛非常熱烈，今天出席的客人當中約15%為大手買家及投資客，鍾情項目傲踞西南九龍高鐵藝文核心，坐擁西九完善生活配套；約30%為本區分支家庭，偏好同區新盤及心儀項目之龐大發展規模；約30%為換樓客，區內3房單位供應短缺，鍾情項目「尊尚3房」的剛需王牌戶型，加上全部三房單位配備梗廚設計，滿足家庭生活需求；約25%為內地客、國際專才、以及海歸精英。