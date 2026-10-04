叡璟II次輪價單129伙即日沽清 最大手客擲近4000萬掃4伙｜西南九龍新盤

新盤市場交投暢旺，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」昨日(3日)進行次輪銷售182伙，當中以價單形式發售的129伙順利即日沽清。
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，項目第1期及第2期五輪價單單位，五度即日火速沽清，項目五輪銷售價單連招標累售815伙，不足1個半月套現約80.4億元，形容是「銷情澎湃」。
孔建指出，「叡璟II』昨日價單推售129伙，開售短短兩個半小時，A組大手客時段共錄得55伙認購，套現逾6.2億元。當中有2組客人購入4伙，最大額成交買家購入包括1伙三房及3伙兩房單位，斥資超過3,953萬元。此外，另一組大手客同樣購入1伙三房及3伙兩房單位，斥資超過3,235萬元。
同日標售18伙RESERVE COLLECTION單位
「叡璟II」同日以招標形式出售53伙，華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，即日招標售出18伙RESERVE COLLECTION單位，合共套現約2.97億元。招標成交單位包括12伙三房一套加工作間連洗手間單位、5伙三房一套加儲物房連工作間連洗手間單位，以及1伙平台特色單位。其中三房一套加工作間連洗手間單位成交價由1,598萬至1,798萬，成交呎價由22,133元至24,903元；而三房一套加儲物房連工作間連洗手間單位售價由1,608萬至1,781.7萬元，成交呎價由22,027元至24,407元；而平台特色單位屬兩房(開放式廚房)間隔，成交價1,062.1萬元，成交呎價25,050元。
「叡璟II」由第5(5A)及(5B)座組成，提供407伙，單位實用面積介乎269至730方呎，涵蓋一房、兩房、三房，以及平台及頂層特色戶，今期全數三房單位均配備梗廚設計，更首度推出三房一套加工作間連洗手間戶型、三房一套加儲物房及工作間連洗手間戶型。今期不設住客停車位，預計關鍵日期為2028年12月25日。