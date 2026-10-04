叡璟II次輪價單129伙即日沽清 最大手客擲近4000萬掃4伙｜西南九龍新盤

新盤市場交投暢旺，華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」昨日(3日)進行次輪銷售182伙，當中以價單形式發售的129伙順利即日沽清。 華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建表示，項目第1期及第2期五輪價單單位，五度即日火速沽清，項目五輪銷售價單連招標累售815伙，不足1個半月套現約80.4億元，形容是「銷情澎湃」。 孔建指出，「叡璟II』昨日價單推售129伙，開售短短兩個半小時，A組大手客時段共錄得55伙認購，套現逾6.2億元。當中有2組客人購入4伙，最大額成交買家購入包括1伙三房及3伙兩房單位，斥資超過3,953萬元。此外，另一組大手客同樣購入1伙三房及3伙兩房單位，斥資超過3,235萬元。