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出版：2026-Oct-04 13:50
更新：2026-Oct-04 13:50

昇悅居本月首錄買賣 海景兩房減價92萬沽 「08年貨」升值逾1倍｜二手成交

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「西九四小龍」之一的昇悅居錄得本月首宗買賣。(資料圖片)

中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，中原最新促成荔枝角「西九四小龍」之一的昇悅居本月首宗買賣，單位為2座高層G室，實用面積約517方呎，採兩房間隔，擁海景。

許永生指，上址最初開價1,030萬元放售，經議價後累減92萬元或約8.9%，以938萬元易手，呎價約18,143元。

許永生續指，原業主於2008年以388萬元購入上址，持貨約18年，現轉售帳面獲利550萬元，單位期內升值約1.4倍。資料顯示，昇悅居位於荔枝角道833號，2003年入伙，共有7座，提供2,434個單位。

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