擎海I原價加推2號價單98伙 一房最平384萬｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」市場反應熱烈，截至昨日(3日)中午暫已錄得逾15,000票，以首張價單128伙計算，超額認購逾116倍。發展商乘勢加推全新價單第2號，涉及98伙，扣除最高18%折扣後，折實售價由384.01萬元起，折實呎價13,474元起，折實平均呎價14,468元。

若與項目首張價單折實平均呎價13,988元相比，2號價單高約3.4%。發展商表示，撇除樓層與景觀因素後屬原價加推。今批98伙位處第3及第5座，單位實用面積介乎285至503方呎，涵蓋52伙一房及46伙兩房。