擎海I原價加推2號價單98伙 一房最平384萬｜油塘新盤

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」市場反應熱烈，截至昨日(3日)中午暫已錄得逾15,000票，以首張價單128伙計算，超額認購逾116倍。發展商乘勢加推全新價單第2號，涉及98伙，扣除最高18%折扣後，折實售價由384.01萬元起，折實呎價13,474元起，折實平均呎價14,468元。
若與項目首張價單折實平均呎價13,988元相比，2號價單高約3.4%。發展商表示，撇除樓層與景觀因素後屬原價加推。今批98伙位處第3及第5座，單位實用面積介乎285至503方呎，涵蓋52伙一房及46伙兩房。
扣除最高18%折扣後，單位折實售價由384.01萬至780.01萬元，折實呎價介乎13,474元至15,538元。一房入場單位為第5座3樓C室，實用面積285方呎，折實售價384.01萬元，折實呎價13,474元。兩房入場單位為第3座12樓C室，實用面積429方呎，折實售價583.01萬元，折實呎價13,590元。
越秀地產(香港)總經理李嘎稱，項目目前入票客群中，逾70%為自住客，當中包括年輕家庭、分支家庭及換樓客，而投資客佔約30%；相信新加推的2號價單將持續吸引追求優質海濱生活的年輕專才、區內外分支家庭及投資者關注。「擎海I」將於短期內公布首份銷售安排，最快於本周末展開首輪銷售。
「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。