CCL｜連跌2周 第三季累挫0.42% 樓價終止4季連升 中原：二手觀望情緒轉濃

二手樓價仍然走低，中原城市領先指數CCL最新報160.10點，按周跌0.66%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，多個新盤開售搶去市場焦點，加上港股波動，美國加息預期升溫，二手樓價回軟，CCL連跌2周共1.25%，創2026年8月初後8周低位。油塘新盤低價開賣，美伊談判陷入停滯，美年內再加息機會增，港股下挫跌穿24,000點關口等影響，二手觀望情緒轉濃，CCL第四季挑戰165點有阻力，相信將較難達到，料於158至162點區間上落。 楊明儀指，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.45%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升18.69%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.84%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.33%。9月28日中美達成300億美元對等降稅，29日油塘新盤「擎海I」公布首張價單128伙，中銀香港(2388)宣布推出首2年或3年先P後H按揭息率計劃，30日北角新盤「皇璇」次輪價單銷售32伙沽清，10月2日何文田佛光街住宅地截標，港股失守24,000點關口，3日西南九龍新盤「叡璟II」次輪價單銷售129伙，對本地二手樓價的影響將於2026年10月下旬公布的CCL才開始反映。

新界西樓價連跌 2 周 四區樓價呈「兩升兩跌」局面，其中新界西CCL_Mass報144.04點，按周挫1.26%，連跌2周共2.02%，指數為2026年8月中後6周低位。港島CCL_Mass報163.54點，按周回落0.95%，指數為2026年8月初後8周低位。 至於九龍CCL_Mass報159.93點，按周微升0.05%，指數為2023年7月底後165周(逾3年)第6高。新界東CCL_Mass報174.75點，按周上揚2.09%，升幅6周以來最大，指數連跌5周後反彈，為2023年9月初後159周(逾3年)第6高。 此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.77點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報160.08點，按周挫0.37%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌0.79%及0.98%。CCL(大型單位)報160.18點，按周回落2.15%，跌幅是2023年4月底後179周(近3年半)以來最大，連跌2周共2.61%。上述三大指數同創2026年8月初後8周低位。