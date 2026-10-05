尖沙咀利時商場罕有三相連地舖連租約放售 意向價1500萬｜商舖市況

是次放售物業位於尖沙咀嘉蘭圍5至11號利時商場地下G22至24號舖，建築面積約620方呎，意向價約1,500萬元，意向呎價約24,000元，物業以連租約形式放售。(中原工商舖提供)

本港旅遊業復甦勢頭強勁，根據今年8月份初步訪港旅客錄得約546萬人次，按年上升約6%，創下疫情後單月新高，帶動核心零售區商舖需求顯著回升，尖沙咀作為核心旅遊及商住區，周邊食肆及零售名店林立，人流絡繹不絕，商業氣氛極為濃厚，並委託中原(工商舖)作獨家代理推售尖沙咀利時商場三相連地舖，建築面積共約620方呎，意向售價約1,500萬元；項目將以連租約形式出售。

中原(工商舖)商舖部高級資深分區營業董事馬振順表示，是次獨家代理放售物業位於尖沙咀嘉蘭圍5至11號利時商場地下G22至24號舖，建築面積約620方呎，意向價約1,500萬元，意向呎價約24,000元，物業以連租約形式放售。馬氏指出，物業地理位置優越，位於核心旅遊及購物區的黃金地段，正對百樂酒店，周邊更有新落成的銀座式商廈嘉蘭圍3號，大型購物商場K11、凱悅酒店及特色食肆等，匯聚龐大本地居民及訪港旅客，消費力強，預料會帶動附近消費人流更暢旺。