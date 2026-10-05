尖沙咀利時商場罕有三相連地舖連租約放售 意向價1500萬｜商舖市況

本港旅遊業復甦勢頭強勁，根據今年8月份初步訪港旅客錄得約546萬人次，按年上升約6%，創下疫情後單月新高，帶動核心零售區商舖需求顯著回升，尖沙咀作為核心旅遊及商住區，周邊食肆及零售名店林立，人流絡繹不絕，商業氣氛極為濃厚，並委託中原(工商舖)作獨家代理推售尖沙咀利時商場三相連地舖，建築面積共約620方呎，意向售價約1,500萬元；項目將以連租約形式出售。
中原(工商舖)商舖部高級資深分區營業董事馬振順表示，是次獨家代理放售物業位於尖沙咀嘉蘭圍5至11號利時商場地下G22至24號舖，建築面積約620方呎，意向價約1,500萬元，意向呎價約24,000元，物業以連租約形式放售。馬氏指出，物業地理位置優越，位於核心旅遊及購物區的黃金地段，正對百樂酒店，周邊更有新落成的銀座式商廈嘉蘭圍3號，大型購物商場K11、凱悅酒店及特色食肆等，匯聚龐大本地居民及訪港旅客，消費力強，預料會帶動附近消費人流更暢旺。
馬振順稱，是次放售物業為傳統潮人地標，為利時商場極罕有的「三舖合一」的打通地舖，擁有約20多呎超闊門面，廣告宣傳推廣及產品展示效益極佳，客群主打時尚年輕一族與潮流愛好者，被視為追趕潮人文化及尋找獨特單品的潮流聖地。
馬振順指出，地舖位置極優，交通配套四通八達，距離港鐵尖沙咀站及尖東站捷足即達。物業集合核心地段、潮人地標、穩定回報與極佳交通等多重優勢，在訪港旅客人次持續創下新高的帶動下，尖沙咀核心區地舖的消費人流及租務需求已展現強勁支撐力，為區內物業帶來極高的人流保障與長期升值潛力。同時，是次獨家代理放售物業意向價約1,500萬元，屬傳統核心零售區內極難得的細銀碼舖位，入場門檻易入市，無論是初次涉足工商舖的新晉投資者，抑或尋求穩健收益的長線收租買家均具相當吸引力，預料將吸引不少投資者前來洽購。