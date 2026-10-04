中原按揭王美鳳：銀行樓按積極 上調按揭現金回贈有助吸納按揭客戶

王美鳳預期，市場上仍有積極性大的銀行跟隨或進一步上調按揭回贈以追趕年內按揭業績又或準備明年按揭目標，按揭用家可受惠於銀行增多優惠。

市場消息指，有銀行上調按揭現金回贈高達1.7%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，儘管最近1個月拆息升至3厘水平徘徊，反映銀行資金成本有所增加，但由於預期波幅溫和，加上今年銀行存款增長理想帶動港元貸存比率處於17年來低水平(8月底港元貸存比率跌至69.3%)，對於積極性大的銀行上調按揭回贈有助於吸納按揭客戶，而按揭回贈對於銀行來說屬於一次性支出，銀行透過上調回贈增加按揭競爭力，較易計算成本。她預期，市場上仍有積極性大的銀行跟隨或進一步上調按揭回贈以追趕年內按揭業績又或準備明年按揭目標，按揭用家可受惠於銀行增多優惠。

整體來說，最近市場上按揭優惠百花齊放，有銀行再新推低息定按、有銀行新推先P後H低息計劃，亦有銀行上調按揭回贈，加上在美國加息後銀行決定不跟隨加P，反映銀行對樓按抱正面積極取態，為樓市帶來多個正面訊息，利好樓市繼續向好發展。

王美鳳指出，基於最近銀行之間不同按揭產品種類的競爭力有分別，不同按揭計劃的實際按揭息率較以往出現較大差異，現時走勢是銀行之間按揭回贈的差幅擴大，導致最近出現有銀行加回贈有銀行減回贈的情況。現時市場上之按揭現金回贈基於不同按揭計劃類別如H按或定按、不同按揭貸款額、不同銀行之間而出現參差，按揭用家可因應自身需求及狀況作出比較及選擇。