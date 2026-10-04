十大屋苑｜周末成交回落逾40% 中原：新盤開價吸引 搶佔二手注意力

二手交投表現回落，據中原地產統計，十大屋苑本周末(3及4日)共錄得5宗買賣，較上周末錄9宗回落44.4%，當中新都城及沙田第一城各錄2宗交投表現最佳，另康怡花園錄得1宗成交，餘下7個成分屋苑「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入10月份，整體市況向好，發展商紛紛希望把握時機推盤，搶佔市場購買力，定價貼市，地區及類型亦多元化，搶佔不少市場注意力，料本月市場焦點落於一手新盤，短期內二手市場略為受壓，料月底向隅客回流二手，帶動二手同步暢旺。
新婚夫婦斥1025萬買康怡花園三房套戶
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園周未錄得1宗交投，分行最新促成E 座低層1室成交，單位實用面積約685方呎，採三房一套間隔。原叫價1,040萬元，放盤約兩星期，最終以1,025萬元易手，呎價約14,964元，新買家為新婚夫婦。原業主於2003年以215萬元低位購入單位，持貨約23年，現轉售帳面獲利810萬元，單位期內升值近3.8倍。
新都城周末錄得2宗買賣 按周持平
中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪指，新都城本周末錄得2宗買賣，與對上一個周末持平，成交包括2期6座中層G室，單位實用面積約363方呎，兩房間隔，以605萬元易手，呎價約16,667元。同時市場亦錄得屋苑2期8座中層A室成交，實用面積約441方呎，兩房間隔，以648萬元沽出，呎價約14,694元。
沙田第一城三房680萬沽
中原地產沙田置富第一城分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城周末錄得2宗買賣，包括18座中層D室，單位實用面積約504方呎，三房間隔。原開價約720萬元，議價後以680萬元沽出，呎價約13,492元，新買家為外區用家。據悉，原業主於2009年以288萬元買入單位，持貨約17年，現轉售帳面賺392萬元，物業期內升值近1.4倍。