十大屋苑｜周末成交回落逾40% 中原：新盤開價吸引 搶佔二手注意力

二手交投表現回落，據中原地產統計，十大屋苑本周末(3及4日)共錄得5宗買賣，較上周末錄9宗回落44.4%，當中新都城及沙田第一城各錄2宗交投表現最佳，另康怡花園錄得1宗成交，餘下7個成分屋苑「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入10月份，整體市況向好，發展商紛紛希望把握時機推盤，搶佔市場購買力，定價貼市，地區及類型亦多元化，搶佔不少市場注意力，料本月市場焦點落於一手新盤，短期內二手市場略為受壓，料月底向隅客回流二手，帶動二手同步暢旺。