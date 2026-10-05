十大屋苑｜周末買賣升至6宗 九龍區表現佳 利嘉閣：後市短期仍以新盤主導

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，踏入第4季，發展商仍積極推盤，加上開價吸引，令銷情暢旺，同時亦帶動二手市場交投。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(3至4日)十大指標屋苑錄約6宗二手成交，較上一個周末(9月26至27日)的3宗，按周增加3宗或約1倍。
廖偉強續稱，市場暫傾向美國聯儲局年內會再度加息，令二手買家尋求較大的議價空間，惟在整體市況向好下，二手業主叫價依然硬淨，雙方拉鋸戰下無疑會拖慢二手交投。另一邊廂，一手市場百花齊放，部分發展商開價克制，成功搶去市場焦點及購買力，預期短期後市仍以一手新盤主導。
在剛過去周末兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區表現最好，錄得3宗成交，包括新都城錄2宗及黃埔花園錄得1宗；新界區亦錄得2宗買賣，並全由沙田第一城包辦；而港島區則只有康怡花園錄得1宗交易。
康怡花園低層戶1025萬售出
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，康怡花園於過去周末暫錄1宗成交，單位為E座低層1室，實用面積約685方呎，以約1,025萬元易手，呎價約14,964元。
新都城中層戶605萬易主
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，新都城在過去兩日錄得約2宗成交，同屬2期，分別為6座中層G室，實用面積約363方呎，售價約605萬元，呎價約16,667元。另一宗為8座低層A室，實用面積約441方呎，以約648萬元沽出，呎價約14,694元。
黃埔花園低層戶568萬沽
利嘉閣地產紅磡九豪區黃埔二行高級聯席董事余美寶指，黃埔花園在過去周末錄約1宗買賣，單位為2期11座低層B室，實用面積約389方呎，成交價約568萬元，呎價約14,602元。
沙田第一城高層戶680萬成交
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛表示，在過去周末沙田第一城錄2宗成交，包括18座高層D室，實用面積約504方呎，以約680萬元沽出，呎價約13,492元。另一宗成交為42座低層B室，實用面積約284方呎，售價約407萬元，呎價約14,331元。