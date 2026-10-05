十大屋苑｜周末買賣升至6宗 九龍區表現佳 利嘉閣：後市短期仍以新盤主導

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，踏入第4季，發展商仍積極推盤，加上開價吸引，令銷情暢旺，同時亦帶動二手市場交投。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(3至4日)十大指標屋苑錄約6宗二手成交，較上一個周末(9月26至27日)的3宗，按周增加3宗或約1倍。

廖偉強續稱，市場暫傾向美國聯儲局年內會再度加息，令二手買家尋求較大的議價空間，惟在整體市況向好下，二手業主叫價依然硬淨，雙方拉鋸戰下無疑會拖慢二手交投。另一邊廂，一手市場百花齊放，部分發展商開價克制，成功搶去市場焦點及購買力，預期短期後市仍以一手新盤主導。