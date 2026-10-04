會德豐啟德MIAMI QUAY及DOUBLE COAST共錄3宗成交 套現逾1927萬｜一手市況

其中與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的「MIAMI QUAY I」第3座3樓K室，戶型為一房一套(開放式廚房)，實用面積329方呎，售價789.8萬元，呎價24,006元。

至於與恒地、中國海外發展(688)及新世界合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」售出第1B座17樓D室，屬一房一套(開放式廚房)間隔，實用面積311方呎，售價618.7萬元，呎價19,894元。另為第1B座37樓G室，屬開放式間隔，實用面積249方呎，成交價519萬元，呎價20,843元。

會德豐表示，「MIAMI QUAY」迄今累沽571伙，套現近60.6億元；而「DOUBLE COAST」迄今累售583伙，套現逾46.3億元。

「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。