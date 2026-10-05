滶蘊累售67伙 套現逾28億 為指定11伙增設「瑰麗級家具組合」優惠｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」自推出以來市場反應熱烈，迄今累售67伙，套現逾28億元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目今日(5日)推出全新優惠，購買指定11伙兩房單位可享「瑰麗級家具組合」。買家若不選購家具組合，可獲「匠心設計現金回贈優惠」，價值30萬元。
新世界發展營業及市務部助理總經理陳冬陽稱，「瑰麗級家具組合」提供客飯廳及兩間睡房家具，包括沙發、電視櫃、飯檯、衣櫃、書桌及椅子等，令買家可節省挑選、量度與多次送貨的時間，實現「拎包入住」或「無縫出租」。
指定單位售價由1371萬起
新世界發展營業及市務部助理總經理高翠宜指，是次指定單位分布於E2、E3及E6室，實用面積介乎397至469方呎，全屬兩房連開放式廚房設計，享SERENITY TERRACE花園景致。扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價由約1,371.1萬至約1,483.5萬元，呎價介乎29,665元至35,384元。
製作全球限量版畫冊贈VIP
新世界發展營業及市務部助理總經理楊境豪說，承襲「滶蘊」的文化底蘊與收藏價值，新世界發展以國際級博物館Art Book為設計靈感，製作全球限量版VIP珍藏版書冊。書冊內融入多幅莫奈名畫，包括《睡蓮》、《吉維尼的莫奈花園》等作品。
畫冊封面以深玫瑰色為主題，展現項目高貴而知性的格調，亦契合其九龍核心傳統低密度豪宅地段的深厚底蘊。封面亦巧妙運用立體壓凸工藝勾勒精緻畫框，將莫奈風格的主題畫作置於中央，底層施以燙金工藝，再經精密對位及裱貼，讓金箔光澤與畫作細膩交融，呈現豐富而立體的藝術層次。封面開窗設計猶如揭開一幅珍藏名畫，讓藝術作品從精緻畫框中徐徐呈現。配合專屬書套及考究裝訂工藝，將整本畫冊昇華為一件值得細賞與珍藏的藝術藏品，延續項目雋永的藝術品味與收藏價值。
此外，畫冊內頁設計同樣考究並運用多種印刷技術，包括半透明牛油紙、立體壓凸工藝、燙金、局部UV等細節，透過豐富的材質層次演繹項目的匠心獨運與藝術意境。
港島南岸「滶晨」部署現樓登場
被問及集團未來推盤部署，何家欣透露，旗下黃竹坑港島南岸「滶晨」目前僅餘34伙待售，當中33伙為三房、四房及特色大宅，將以現樓形式推售，期望可於本月開放現樓連裝修示範單位。
此外，同系尖沙咀漢口道綜合發展項目將提供100伙住宅單位，位處高層，暫已接獲包括九龍豪宅客、內地客等查詢，部署今年底推出。另外粉嶺北馬適路合作的商住項目，涉及約2,300伙，樓面面積超過110萬方呎，將設有區內最大型商場，預計今年底或明年初推出。Diyim0evByQ