滶蘊累售67伙 套現逾28億 為指定11伙增設「瑰麗級家具組合」優惠｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」自推出以來市場反應熱烈，迄今累售67伙，套現逾28億元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目今日(5日)推出全新優惠，購買指定11伙兩房單位可享「瑰麗級家具組合」。買家若不選購家具組合，可獲「匠心設計現金回贈優惠」，價值30萬元。 新世界發展營業及市務部助理總經理陳冬陽稱，「瑰麗級家具組合」提供客飯廳及兩間睡房家具，包括沙發、電視櫃、飯檯、衣櫃、書桌及椅子等，令買家可節省挑選、量度與多次送貨的時間，實現「拎包入住」或「無縫出租」。

指定單位售價由 1371 萬起 新世界發展營業及市務部助理總經理高翠宜指，是次指定單位分布於E2、E3及E6室，實用面積介乎397至469方呎，全屬兩房連開放式廚房設計，享SERENITY TERRACE花園景致。扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價由約1,371.1萬至約1,483.5萬元，呎價介乎29,665元至35,384元。

製作全球限量版畫冊贈 VIP 新世界發展營業及市務部助理總經理楊境豪說，承襲「滶蘊」的文化底蘊與收藏價值，新世界發展以國際級博物館Art Book為設計靈感，製作全球限量版VIP珍藏版書冊。書冊內融入多幅莫奈名畫，包括《睡蓮》、《吉維尼的莫奈花園》等作品。 畫冊封面以深玫瑰色為主題，展現項目高貴而知性的格調，亦契合其九龍核心傳統低密度豪宅地段的深厚底蘊。封面亦巧妙運用立體壓凸工藝勾勒精緻畫框，將莫奈風格的主題畫作置於中央，底層施以燙金工藝，再經精密對位及裱貼，讓金箔光澤與畫作細膩交融，呈現豐富而立體的藝術層次。封面開窗設計猶如揭開一幅珍藏名畫，讓藝術作品從精緻畫框中徐徐呈現。配合專屬書套及考究裝訂工藝，將整本畫冊昇華為一件值得細賞與珍藏的藝術藏品，延續項目雋永的藝術品味與收藏價值。