旺角利奧坊第6期命名「逸里1號」設126伙 短期啟動銷售｜新盤登場

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「逸里1號」位於萬安街18號，提供126個住宅單位，間隔多元化，預計關鍵日期為2027年1月15日，屬短期樓花。現時設於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及售樓處已接近完工，預計短期內啟動銷售活動。

九龍區再迎來全新盤登場，恒基地產(012)重點發展的大型市區重建項目、位於旺角「利奧坊」系列分為7期發展，首5期的完善發展規劃，為區內帶來全新面貌，成為市區重建項目的典範，而「利奧坊」第6期今日(5日)正式命名為「逸里1號」(One Upper Lane)。

韓家輝指，項目的中文名「逸」意指追求優雅逸活，「里」蘊含「巷里」之意，亦代表利奧坊北面門廊的新里程。而英文名「Upper」代表項目將延續並昇華「利奧坊」系列的精品步行街版圖至全新境界，「Lane」則代表標誌性的巷里概念。「逸里1號」及「利奧坊」第7期的基座設計相互呼應，雙子門傲踞「利奧坊」北面入口，兩座中間建構出獨一無二的巷里，設合共約2萬方呎的品味零售空間。而巷里亦融入了大量綠化元素，保育於磚牆土生土長的大葉榕，形成獨特風景，營造悠閒氛圍。

交通及教育配套齊全

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，項目交通及教育配套齊全，交通方面，項目置身都會核心，盡攬港鐵奧運、南昌及太子站三站之便，由奧運站出發，一站直抵西九高鐵站，兩站即達中環CBD；駕車經中九龍繞道(油麻地段)來往西九龍及九龍灣商貿區，車程只需約5分鐘。

另外，項目坐落油尖旺區中學及32區小學校網，並鄰近著名直資及私立學校，區內有拔萃女小學、優才(楊殷有娣)書院(小學部)、拔萃女書院、華仁書院(九龍)、嘉諾撒聖瑪利書院等名校，同時瞬達多間大學，包括香港大學、香港理工大學、香港城市大學、香港中文大學、香港科技大學等，學術氛圍濃厚，預計將吸引鍾情優質名校網、來自各區的家庭客以及投資者。