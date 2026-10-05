熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Oct-05 17:49
更新：2026-Oct-05 17:49

中原余志偉：西沙SIERRA SEA二手成交全數獲利 首9個月樓價漲近13% 升幅跑贏CCL

分享：
SS1

中原余志偉：西沙SIERRA SEA二手成交全數獲利 首9個月樓價漲近13% 升幅跑贏CCL

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，踏入10月份，整體市況向好，發展商紛紛希望把握市場旺勢加快推盤步伐，西沙新盤亦密密展開軟銷工作，預料本月推出應市。

最高賺幅接近50%

余志偉指，西沙「SIERRA SEA」今年開始錄二手交投個案，1A(2)期及1B期二手成交及租賃相當活躍，成交方面，今年1月至9月累錄約238宗二手成交，9月份實用平均呎價約15,506元水平，較1月份錄約13,751元升約12.8%，較中原城市領先指數CCL同期錄11%升幅為多，更全數屬獲利個案。當中最高賺幅為6月份錄得的1A(2)3座中層J室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以750萬元售出，呎價約16,269元，原業主於2025年以503.6萬元購入，持貨1年多轉售，帳面獲利246.4萬元或約49%

S1 SEA1 (1)

三房獲外區客3.75萬租入 業主享5.7厘回報

租賃方面，今年1月至9月累錄約190宗租賃個案，其中9月份平均呎租錄約47元水平，較1月份平均呎租約43元升9.3%。上月最新錄得1A(2)5座中層E室，單位實用面積約700方呎，三房戶型，以37,500元租出，呎租約53.6元。新租客為外區客，為方便小朋友上學租入單位。業主於2025年以785萬元購入單位，現享約5.7厘租金回報。隨著西沙灣2A期及2B期亦即將收樓，預期會帶動該區二手市況價量齊升。

即睇西沙SIERRA SEA租盤 (House730)

浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖） 浴室企缸去水慢點通？（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務