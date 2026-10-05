中原余志偉：西沙SIERRA SEA二手成交全數獲利 首9個月樓價漲近13% 升幅跑贏CCL

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，踏入10月份，整體市況向好，發展商紛紛希望把握市場旺勢加快推盤步伐，西沙新盤亦密密展開軟銷工作，預料本月推出應市。

最高賺幅接近 50%

余志偉指，西沙「SIERRA SEA」今年開始錄二手交投個案，1A(2)期及1B期二手成交及租賃相當活躍，成交方面，今年1月至9月累錄約238宗二手成交，9月份實用平均呎價約15,506元水平，較1月份錄約13,751元升約12.8%，較中原城市領先指數CCL同期錄11%升幅為多，更全數屬獲利個案。當中最高賺幅為6月份錄得的1A(2)期3座中層J室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以750萬元售出，呎價約16,269元，原業主於2025年以503.6萬元購入，持貨1年多轉售，帳面獲利246.4萬元或約49%。