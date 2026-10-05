戴德梁行：第三季甲級寫字樓新租賃面積達2019年以來季度新高

租金方面，核心區繼續跑贏非核心區，中區租金再按季上升3%；非核心區租金跌幅進一步收窄，其中港島東及港島南租金錄得輕微升幅。全港甲級寫字樓租金按季上升1.7%，年初至今升幅擴大至6.1%。

今年第三季，銀行及金融、保險業，以及消費品/製造業為主要需求來源，其中銀行及金融和保險業租戶以業務擴張需求為主，帶動整體市場季內錄得41萬平方呎正吸納量，並促使整體待租率按季下跌0.4個百分點至19.1%。

戴德梁行今天(5日)發表香港房地產市場2026年第三季回顧及展望，季內甲級寫字樓新租賃面積達140萬平方呎，為2019年以來季度新高。

商舖：零售穩健增長 一線街舖租賃活動以旺角區最活躍

商舖方面，零售業總銷貨額維持穩健增長，核心區一綫街舖平均空置率按季表現穩定，維持5.4%。旺角區空置率由上季的8.6%回落至4.8%，租金按季升0.4%；尖沙咀空置率微升至9.5%，但錄得數宗矚目租賃成交，租金按季下調1.1%；港島區方面，銅鑼灣和中環在過去兩個季度連續錄得0%空置率後，季內兩區空置率分別升至5.1%和1.4%，租金持平。

餐飲租金方面，待租空間仍然積壓，四個區餐飲租金按季繼續錄得1%以內的輕微跌幅。