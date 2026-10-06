熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Oct-06 07:00
更新：2026-Oct-06 07:00

豐迎山示範單位｜逾2600呎獨立屋 連私人花園及天台 裝修費涉1500萬(多圖有片)｜西貢新盤

分享：
2600

豐迎山示範單位｜逾2600呎獨立屋 連私人花園及天台 裝修費涉1500萬(多圖有片)｜西貢新盤

豐資源旗下西貢蠔涌低密度純洋房豪宅項目「豐迎山」(MOUNT HEBE)提供51幢兩層設計花園洋房，發展商開放60號洋房經改動連家具示範單位予公眾預約參觀，該示範單位裝修費投入最少1,500萬元。

60號洋房為獨立屋設計，實用面積2,636方呎，另設1,885方呎私人花園及1,097方呎天台，戶外空間充裕。單位採三房三套房布局，並附設3個私人車位，包括1個門前入則車位及2個地庫車位，特設住戶專屬車道，提升私隱度及保安水平。值得一提的是，全項目僅有16幢洋房設有門前入則車位，更顯珍罕。

由香港著名室內建築事務所J.Candice Interior Architects設計。以「A Retreat of Relaxed Luxury(從容奢華，靜謐棲處) 為主題，從西貢翠綠山巒及自然景致汲取靈感，運用特大玻璃窗及趟摺玻璃門設計，將戶外花園景致引入室內，實現室內外空間互相融合，營造兼具開揚空間感與度假氛圍的舒逸環境。同時，空間布局以家庭互動為核心，完美融入多元生活機能。

大宅玄關配置大型燈飾，整體空間依然開揚大氣。長直型客飯廳闊約7.3米，配置10人餐桌，配合開揚山景，偌大空間氣派超然。設計團隊特別擺放大型豎琴作為藝術焦點，配合層與層高度4.5米及開揚景觀，營造優雅從容的生活氛圍。採用落地玻璃摺門與面積1,885方呎的私人花園自然相連，而花園特別配置長約10.5米私人泳池及戶外火爐。

廚房設中島工作檯面

廚房設有中島工作檯面，兼具備餐、用餐及社交功能。廚櫃選用意大利頂級品牌Poliform豪華廚櫃系統，並配備一系列國際知名品牌家電如德國頂級廚房用具品牌西班牙Bathco ceramic design鋅盆及龍頭系統、德國高級家電品牌Miele煤氣煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及雙溫酒櫃，以及紐西蘭高端電器品牌 Fisher & Paykel雪櫃、抽屜式洗碗碟機及洗衣及乾衣機。

DJI 20260923 140026 250 DJI 20260923 125705 144 DJI 20260923 130419 158 DJI 20260923 125928 148 DJI 20260923 125749 145 DJI 20260923 130228 154 DJI 20260923 130207 152 DJI 20260923 135826 247 DJI 20260923 135800 246 DJI 20260923 135642 243 DJI 20260923 131053 168 DJI 20260923 131343 173 DJI 20260923 131422 174 DJI 20260923 130531 159 DJI 20260923 130307 155 DJI 20260923 130720 163 DJI 20260923 131901 182 DJI 20260923 131934 183 DJI 20260923 132353 192 DJI 20260923 132150 188 DJI 20260923 132337 191 DJI 20260923 132550 196 DJI 20260923 132525 195 DJI 20260923 133040 200 DJI 20260923 133852 215 DJI 20260923 133401 206 DJI 20260923 133437 207 DJI 20260923 133827 214 DJI 20260923 134119 220 DJI 20260923 130949 167 DJI 20260923 134231 222 DJI 20260923 134614 227 DJI 20260923 134719 228 DJI 20260923 135033 235 DJI 20260923 135017 234 DJI 20260923 135119 237

打造童趣兒童房

主人套房面積約450方呎，入門位置設有男女分區衣帽間，提供充裕收納空間之餘，亦兼具展示功能。套房擺放特大雙人床後仍可三邊落床，保留大量活動空間，更特設休憩區域，打造專屬私人生活空間。主人浴室配置獨立式浴缸及獨立淋浴間，更設雙洗手盤及半身鏡供兩主人同時使用。主人浴室均設有天窗設計以營造明亮開揚空間感，並配備浴室寶及Warmup地暖系統，進一步提升居住舒適度及沐浴體驗。

其餘兩間套房發揮層與層高度4.5米優勢，其中一間精心打造為童趣兒童房，配置雙層睡床，可輕鬆容納兩位小朋友，在保留充裕活動空間之餘，完美兼顧實用功能與探索樂趣。另一間套房則以青少年成長為核心概念，賦予獨享的自主空間；更巧妙透過活動趟門將兩房靈活串聯，隨心切換親密互動與獨立私隱。

逾千呎私人天台 坐擁開揚山景

獨立屋另一焦點為面積超過1,000方呎的私人天台，坐擁開揚山景。住戶可按個人喜好打造日光浴區、戶外用餐或休閒聚會空間，將生活空間進一步延伸至戶外。

DJI 20260923 140035 251 DJI 20260923 140309 253 20260923 141950 DJI 20260923 140456 257 MH

「豐迎山」全盤僅設51幢花園洋房，採兩層式設計，標準單位戶型涵蓋三房一套至四房四套，實用面積由1,5362,636方呎，連3161,885方呎花園。項目種植逾110棵樹木及多種綠化植物，中央更設有中央花園，營造綠意盎然的低密度居住環境。配合雙層玻璃幕牆、完善會所設施及多重保安配置。

即睇西貢豐迎山最新資訊 (House730)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務