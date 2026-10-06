豐迎山示範單位｜逾2600呎獨立屋 連私人花園及天台 裝修費涉1500萬(多圖有片)｜西貢新盤

豐資源旗下西貢蠔涌低密度純洋房豪宅項目「豐迎山」(MOUNT HEBE)提供51幢兩層設計花園洋房，發展商開放60號洋房經改動連家具示範單位予公眾預約參觀，該示範單位裝修費投入最少1,500萬元。
60號洋房為獨立屋設計，實用面積2,636方呎，另設1,885方呎私人花園及1,097方呎天台，戶外空間充裕。單位採三房三套房布局，並附設3個私人車位，包括1個門前入則車位及2個地庫車位，特設住戶專屬車道，提升私隱度及保安水平。值得一提的是，全項目僅有16幢洋房設有門前入則車位，更顯珍罕。
由香港著名室內建築事務所J.Candice Interior Architects設計。以「A Retreat of Relaxed Luxury」(從容奢華，靜謐棲處) 為主題，從西貢翠綠山巒及自然景致汲取靈感，運用特大玻璃窗及趟摺玻璃門設計，將戶外花園景致引入室內，實現室內外空間互相融合，營造兼具開揚空間感與度假氛圍的舒逸環境。同時，空間布局以家庭互動為核心，完美融入多元生活機能。
大宅玄關配置大型燈飾，整體空間依然開揚大氣。長直型客飯廳闊約7.3米，配置10人餐桌，配合開揚山景，偌大空間氣派超然。設計團隊特別擺放大型豎琴作為藝術焦點，配合層與層高度4.5米及開揚景觀，營造優雅從容的生活氛圍。採用落地玻璃摺門與面積1,885方呎的私人花園自然相連，而花園特別配置長約10.5米私人泳池及戶外火爐。
廚房設中島工作檯面
廚房設有中島工作檯面，兼具備餐、用餐及社交功能。廚櫃選用意大利頂級品牌Poliform豪華廚櫃系統，並配備一系列國際知名品牌家電如德國頂級廚房用具品牌西班牙Bathco ceramic design鋅盆及龍頭系統、德國高級家電品牌Miele煤氣煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及雙溫酒櫃，以及紐西蘭高端電器品牌 Fisher & Paykel雪櫃、抽屜式洗碗碟機及洗衣及乾衣機。
打造童趣兒童房
主人套房面積約450方呎，入門位置設有男女分區衣帽間，提供充裕收納空間之餘，亦兼具展示功能。套房擺放特大雙人床後仍可三邊落床，保留大量活動空間，更特設休憩區域，打造專屬私人生活空間。主人浴室配置獨立式浴缸及獨立淋浴間，更設雙洗手盤及半身鏡供兩主人同時使用。主人浴室均設有天窗設計以營造明亮開揚空間感，並配備浴室寶及Warmup地暖系統，進一步提升居住舒適度及沐浴體驗。
其餘兩間套房發揮層與層高度4.5米優勢，其中一間精心打造為童趣兒童房，配置雙層睡床，可輕鬆容納兩位小朋友，在保留充裕活動空間之餘，完美兼顧實用功能與探索樂趣。另一間套房則以青少年成長為核心概念，賦予獨享的自主空間；更巧妙透過活動趟門將兩房靈活串聯，隨心切換親密互動與獨立私隱。
逾千呎私人天台 坐擁開揚山景
獨立屋另一焦點為面積超過1,000方呎的私人天台，坐擁開揚山景。住戶可按個人喜好打造日光浴區、戶外用餐或休閒聚會空間，將生活空間進一步延伸至戶外。
「豐迎山」全盤僅設51幢花園洋房，採兩層式設計，標準單位戶型涵蓋三房一套至四房四套，實用面積由1,536至2,636方呎，連316至1,885方呎花園。項目種植逾110棵樹木及多種綠化植物，中央更設有中央花園，營造綠意盎然的低密度居住環境。配合雙層玻璃幕牆、完善會所設施及多重保安配置。