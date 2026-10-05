擎海I收逾2.3萬票超額100倍 中原專屬旗艦店今開幕

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市交投氣氛持續造好，今年首8個月樓價已累升近7%，租金指數亦連升10個月再創歷史新高，樓市價穩量升。雖然美國加息對市場帶來心理影響，但本港樓市基礎穩固，各類人才計劃為樓市帶來龐大的剛性需求，加上發展商以低開姿態出擊，即時引起市場哄動，帶動一手成交宗數持續高企，市場資金亦流入「磚頭」市場這個避風港。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，油塘近年成功轉型，區內租金表現向來理想，新晉屋苑平均呎租大約維持50元水平。預計「THE ATLAS 擎海」未來的租金回報率有望突破 4 厘。