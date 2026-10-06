SIERRA SEA 2C(2)期示範單位｜430呎連裝修及家具兩房 塑造海濱度假氣息(多圖有片)｜西沙新盤

發展商設有4個示範單位，其中以Emerald Avenue第1座20樓J室為藍本搭建的連裝修及家具無改動示範單位，兩房(開放式廚房)間隔設計，實用面積430方呎，包含約38方呎的露台連工作平台，層與層之間的高度最高約3.325米，高樓底設計使單位整體空間感十足。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。

單位設計凸顯「SIERRA SEA」山海環抱的自然環境，將陽光穿透清澈海水的光影、細緻沙紋與流動海浪融入室內，塑造兼具海濱度假氣息、舒適感與現代格調的居住空間。整體設計以溫潤木色及霧灰藍為基調，加入珊瑚橙及暖黃色等繽紛且充滿活力色彩，呼應陽光映照海面的溫暖景象。

單位大門採用防火實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，內置密碼、3D指紋、RFID拍卡等多種開鎖方式。大門旁置有全身鏡，方便用戶出門整理儀容，旁為淺灰色高身收納櫃，並設內嵌式Siemens雪櫃，視覺上更整潔及具設計感。

客飯廳空間方正實用，飯廳擺放一張淡灰色4人餐桌，搭配淺木色餐椅及珊瑚橙坐墊，上方掛有同色系球形玻璃吊燈，在柔和中增加強烈的視覺效果。客廳擺放一張日落橙布藝沙發，上方擺放明黃色靠枕，配上同色系地毯及淺木色椅邊高腳小圓几，以及牆身的灰藍、橙、黃幾何拼板圖案。對面亦擺放棕灰色亮面弧角地櫃，上方漸變藍色特色玻璃牆身掛上日落橙圓形裝飾鏡，整體空間設計及用色互相呼應，配合連接露台的落地玻璃趟門，引入戶外光線，使不同材質與光影互相交織，保持輕鬆雅致的海濱度假氛圍。

單位空間歸一，睡房及浴室均設於大廳的一側。兒童房同樣以木紋家具及奶黃色為設計主調，以魚類圖案牆紙、拼花木地板以及奶黃色的裝飾櫃，營造充滿想像力的海洋主題天地。擺放北歐風格高架床，樓梯的腳踏位置均鋪上珊瑚紅色絨面厚墊，添加色彩之餘亦能提升舒適度。床下位置則整合書桌、衣櫃及收納空間，騰出更多地面空間供兒童學習和玩樂之用。

開放式廚房以直紋飾面木櫃配襯霧灰藍色吊櫃、淺藍色瓷磚及檯面石，延續山海自然色調，並透過線條細節與柔和燈光，令煮食空間與客飯廳自然連繫。廚房配備一系列家電，包括Siemens電磁爐、拉趟式抽油煙機、11合1智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機。鋅盤上亦附有疏水置物架，方便晾乾杯碗。

主人睡房亦延續單位設計的自然曲線及海濱色彩，採用暖木色及珊瑚紅作主調，加入藍灰色格紋寢具及日落橙靠枕，並以珊瑚紅弧形床架、圓角梳妝木檯及橙黃色布藝矮椅作搭配。房內裝設金屬框玻璃門衣櫃、多功能牆架、書架及掛衣空間，將展示與收納功能融為一體；牆身的立體木條飾面與藍色幾何細節，則呼應貝殼紋理及海水光影。

浴室設備齊全，設有淋浴間、洗手盆及坐廁，乾濕分離。淋浴間鋪設防滑地磚，亦配備內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣及循環功能，配合大窗戶，保持空間乾爽舒適。此外，洗手盆櫃及雙鏡櫃設有多個收納間隔，並備有電插座及玻璃壁燈，方便住戶收納用品及日常整理儀容。