SIERRA SEA 2C(2)期示範單位｜522呎無改動三房 高樓底設計 布局方正實用(多圖有片)｜西沙新盤

發展商設有4個示範單位，其中以Emerald Avenue第2座20樓B室為藍本搭建的無改動示範單位，屬三房連開放式廚房間隔，實用面積522方呎，包括約38方呎的露台連工作平台，層與層之間的高度最高約3.325米，高樓底設計使單位整體空間感十足，單位布局方正實用，間隔分明，適合家庭及重視空間靈活性的買家。

單位大門側設有高身儲物櫃，櫃內附設有多格層板，住戶可隨意自由調整高度以區間空間，方便擺放高身鞋之餘，亦可靈活貯存各類生活用品。櫃身中央設有可放置小物的檯面，配襯鼠尾草綠暗紋飾面，感覺輕奢復古。牆身亦配備有USB及UBS-C插頭的電插座，方便住戶放置及擺放鎖匙等常用小物品之餘，亦能即時為手機等電子器材進行充電。

客飯廳設計方正，大廳最長可達約5.925米，寬約2.5米，提供實用的生活空間。地板採用淺色仿石紋瓷磚鋪砌，易於打理，同時塑造溫暖居家氛圍。客廳飯廳與寬敞的露台及工作平台連接，採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，加強客飯廳空間感之餘，配上高樓底設計，窗外景色更一覽無遺。客飯廳及睡房窗均特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能，締造舒適的住所環境。而單位內所有燈掣同時預留備用電線迴路，方便住戶自行安裝智能家居系統。