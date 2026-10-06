SIERRA SEA 2C(2)期示範單位｜522呎無改動三房 高樓底設計 布局方正實用(多圖有片)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。
發展商設有4個示範單位，其中以Emerald Avenue第2座20樓B室為藍本搭建的無改動示範單位，屬三房連開放式廚房間隔，實用面積522方呎，包括約38方呎的露台連工作平台，層與層之間的高度最高約3.325米，高樓底設計使單位整體空間感十足，單位布局方正實用，間隔分明，適合家庭及重視空間靈活性的買家。
單位大門側設有高身儲物櫃，櫃內附設有多格層板，住戶可隨意自由調整高度以區間空間，方便擺放高身鞋之餘，亦可靈活貯存各類生活用品。櫃身中央設有可放置小物的檯面，配襯鼠尾草綠暗紋飾面，感覺輕奢復古。牆身亦配備有USB及UBS-C插頭的電插座，方便住戶放置及擺放鎖匙等常用小物品之餘，亦能即時為手機等電子器材進行充電。
客飯廳設計方正，大廳最長可達約5.925米，寬約2.5米，提供實用的生活空間。地板採用淺色仿石紋瓷磚鋪砌，易於打理，同時塑造溫暖居家氛圍。客廳飯廳與寬敞的露台及工作平台連接，採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，加強客飯廳空間感之餘，配上高樓底設計，窗外景色更一覽無遺。客飯廳及睡房窗均特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能，締造舒適的住所環境。而單位內所有燈掣同時預留備用電線迴路，方便住戶自行安裝智能家居系統。
廚房配備一系列廚房家電組合
開放式廚房配置L型工作檯面，提供充裕的備餐空間，鋅盆附有疏水置物架，方便將碗碟及餐具晾乾。牆身以仿石紋瓷磚搭配鼠尾草綠色皮紋膠板，並裝設有置物架、廚紙架及電插座，配襯淺奶茶色廚櫃及煙燻綠色櫃頂板及側板，令整體風格設計相當一致，簡潔時尚。廚櫃內設有層板，更於轉角位置的櫃上安裝雙開門，讓住戶能更方便地用盡每一寸收納空間。廚房配備一系列的廚房家電組合，包括Siemens電磁爐、拉趟式抽油煙機、11合1智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機。同時配備Bosch雪櫃，令廚房更為美觀整齊。雪櫃頂上儲物櫃內亦已設置TP-LINK路由器、光纖、CAT-6區域網絡數據線及Wi-Fi 6無線上網系統。
睡房與客飯廳享同一坐向景觀
主人睡房、睡房1及睡房2間隔方正，並與客飯廳享同一坐向景觀。各睡房均設有窗戶，及採用暖色系木紋防潮岩塑地板，有助提升採光度及空間感；房門同時配備自動下降隔音封條，營造寧靜舒適的休息環境。主人睡房位處睡房區末端，私隱度更高。
浴室採用淡雅淺色石紋設計，從地板延伸至牆身，配以鼠尾草綠色瓷磚，與單位整體色調互相呼應。浴室設有淋浴間、洗手盆及坐廁，淋浴間鋪設防滑地磚；洗手盆櫃及雙鏡櫃提供不同收納間隔，並設有電插座及玻璃壁燈。浴室配備內置抗菌過濾網的Panasonic 浴室寶，提供暖氣、乾衣、換氣及循環功能，時刻保持室內乾爽舒適。
「SIERRA SEA」第2C(2)期單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型；項目預計關鍵日期為2028年3月28日。