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出版：2026-Oct-05 21:45
更新：2026-Oct-05 21:45

外區客一睇即租藍灣半島天台特色戶 呎租高見51元(多圖)｜二手樓租賃

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外區客一睇即租藍灣半島天台特色戶 呎租高見51元(多圖)｜二手樓租賃

世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，隨著暑期租賃市場旺季過去，加上租盤盤源減少，小西灣藍灣半島上月租賃成交顯著回落，全月只錄得6宗，較8月份的18宗大幅回落近70%。不過屋苑新近錄得一宗罕有連天台特色租賃成交，外區客一睇即斥3.25萬元承租。

招潔冰稱，該行剛促成藍灣半島1座極高層特色戶租務成交，單位實用面積約637方呎，並連有內置樓梯直達天台，天台面積約581方呎，原則屬三房兩廳設計，已改兩房兩廳連主人套房設計，眺望東九龍郵輪碼頭無敵海景。業主早於今年6月推出市場預租，原叫租3.3萬元，其後單位原有租客於今年8月遷出，業主因應市況將租金提高至3.55萬元，及後兩度降低叫價，最終以3.25萬元租出，呎租約51元，屬近月屋苑新高呎租。

⇊直擊藍灣半島1座極高層特色戶

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業主享4.2厘租金回報

招潔冰透露，租客為外區客，單位原則三房主人套房改為兩房主人套房，特大主人房間隔，空間格外寬敞，加上單位整潔企理，電器齊全保養良好，更有內置樓梯直上特大天台，飽覽郵輪碼頭璀璨海景，一見傾心立即決定租入作為安樂窩。

據悉，業主於2011年以934萬元購入單位，現享約4.2厘租金回報率。資料顯示，藍灣半島位於小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。

即睇小西灣藍灣半島租盤 (House730)

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