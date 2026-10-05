會德豐MIAMI QUAY及DOUBLE COAST共錄3宗招標成交 吸金逾4026萬｜一手市況

其中與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的「MIAMI QUAY I」第3座3樓A室，屬三房一套(開放式廚房)間隔，實用面積620方呎，售價1,457.9萬元，呎價23,515元。

至於與恒地、中國海外發展(688)及新世界合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」售出第1A座6樓B室，屬三房一套連儲物室(梗廚)間隔，實用面積696方呎，售價1,693.6萬元，呎價24,333元。另為第1A座32樓F室，屬兩房(開放式廚房)間隔，實用面積430方呎，售價874.8萬元，呎價20,344元。

會德豐表示，「MIAMI QUAY」迄今累沽572伙，套現近60.8億元；而「DOUBLE COAST」迄今累售585伙，套現逾46.6億元。

「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。