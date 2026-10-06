遠航桂四海放售山頂傲璇 意向價6.5億 原為深圳富豪陳紅天銀主盤

翻查資料，物業原由內地祥祺集團、深圳富豪陳紅天於2015年以3.87億元一手購入，惟最終淪為銀主盤，其後獲遠航集團創辦人桂四海於2023年以4.18億元買入，若成功以意向價賣出，物業3年間帳面升值約2.32億元或55.5%。

豪宅市道表現暢旺，有業主趁勢放售山頂物業。國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)獲委任代理出售山頂司徒拔道53號傲璇(OPUS HONG KONG)5樓單位連兩個有蓋車位，實用面積約5,152方呎，以現狀交吉出售，意向價6.5億元，呎價達12.6萬元。

傲璇僅設12戶，採用一梯一伙設計。是次出售物業位於傲璇5樓，實用面積約5,152方呎，設四間套房連書房，以及寬敞的客廳、飯廳、廚房及工作間，層與層之間高度達3.675米至4.375米，採開放式布局配合。

每戶均可飽覽環迴景觀及 180 度維港海景

傲璇由已故國際殿堂級建築師、有「建築界畢加索」美譽的法蘭克．蓋瑞(Frank Gehry)設計，為其於亞洲首個亦是唯一的住宅項目，堪稱山頂地段的藝術級地標，其標誌性的流線螺旋設計自地面蜿蜒而上，塑造出極具動感的建築輪廓。每戶均可飽覽環迴景觀及180度維港海景，而環繞單位而建的多段式露台更猶如郵輪甲板。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業意向價約6.5億元，傲璇是香港乃至亞洲超級豪宅市場中極具代表性的地標項目，自推出以來一直深受全球頂級富豪及收藏家青睞。項目無論在建築藝術價值、維港景觀、私隱度，以及山頂傳統頂級豪宅地段優勢，均屬無可比擬。是次放售單位兼具自住及收藏價值，屬市場上極為罕有的供應，料吸引本地及海外超高淨值買家。