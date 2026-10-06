旺角砵蘭街全幢商住物業連租約出售 具學生住宿轉型潛力

高力指，物業位處旺角核心商業及住宅區，毗鄰彌敦道及亞皆老街兩條主要交通幹道，位置坐落港鐵旺角站出口旁，距離物業僅10秒步程。項目為一幢6層高商住物業，地下為商舖用途，1樓至5樓為住宅用途，住宅部分總實用面積約2,960方呎(按差餉物業估價署)；地下商舖總建築面積約860方呎，現時住宅及商舖部分均已租出，新買家購入後可即時享有穩定租金收入。

高力香港資本市場及投資服務部高級經理何建賢表示，旺角區商業活動蓬勃，交通配套完善，一直為九龍區最具代表性的核心商業地段之一。是次物業屬區內罕有之全幢商住物業，現有住宅及商舖部分均已租出，可為買家帶來即時及穩定的租金收入。受惠於旺角區持續殷切租務需求，以及同類全幢物業供應有限，物業兼具穩定收益及長遠增值潛力；一方面既可滿足投資者對現金流的需求，同時亦為長線資本提供具吸引力的資產配置機會，預料將獲一眾收租投資者、家族辦公室及機構投資者關注。