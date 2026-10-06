九龍區掀新盤戰 逸里1號短期樓花 設126伙

九龍區掀起一輪「新盤戰」！最新加入有恒基地產(012)旺角萬安街18號「利奧坊」第6期，昨命名「逸里1號」(One Upper Lane)，提供126伙，預計明年1月15日落成，樓花期僅約3個月。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝透露，項目設於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及售樓處已近完工，料短期啟動銷售。 韓家輝指，恒地重點發展的大型市區重建項目、位於旺角「利奧坊」系列分為7期發展，首5期的完善發展規劃，為區內帶來全新面貌。「逸里1號」及「利奧坊」第7期的基座設計相互呼應，兩座中間設有合共約2萬方呎零售空間。

擎海I累收逾2.3萬票 越秀地產(123)旗下油塘「擎海I」早前原價加推2號價單共98伙，越秀地產(香港)總經理李嘎表示，截至昨日下午累收逾2.3票，以首兩張價單共226伙計算，超額認購逾100倍，當中逾70%為自住客，包括年輕家庭、分支家庭及換樓客，投資客佔約30%，有望日內公布首輪銷售安排。中原地產為讓客戶進一步了解該盤優勢及特點，特於區內設立「擎海」旗艦店。