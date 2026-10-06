持貨長達半世紀！牛奶公司山頂僑福道購物中心招標放售 面積近9000呎

DFI 零售集團(前稱牛奶公司)持貨逾半世紀的山頂和福道2-4號牛奶公司僑福道購物中心，將以公開招標形式出售，並委任世邦魏理仕為獨家代理，截標日期為今年11月19日中午12時 。據悉，物業暫未有意向價。
商場目前100%租出
牛奶公司僑褔道購物中心現為一幢兩層高物業，提供約8,974方呎的商場連一籃子私家車位，配合精選租戶組合，易於管理。作為山頂區內極其罕有的商業樓面，物業在過去50年期間為山頂居民提供各類生活所需。目前已100%租出，租客包括惠康超級市場、地產代理公司及時尚咖啡店等等，更為買家提供即時且穩健的長線租金回報。
物業坐落於山頂超級豪宅區，毗鄰德瑞國際學校(山頂校舍) ，不少老牌家族及社會賢達均聚居於此。德瑞國際學校自1969年成立以來，至今已有57年歷史，更在2025年的全球100大IB學校排行榜位列全球第8，標誌著德瑞國際學校在國際上是一間備受推崇的學府。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，山頂作為全香港及全球最富裕的區域之一，區內居民消費力十足，加上物業毗鄰德瑞國際學學校，目前擁有約1,300名學生，來自全球超過30個不同國家，其學生及家長正正成為購物商場的其中一個主要購買力。另外由會德豐地產牽頭的文輝道超級豪宅項目預計2028年落成，將提供約40萬方呎的超級豪宅樓面，預計屆時將有200個超級頂級富豪家族進駐山頂，區內購買力將有增無減，商貿與零售價值不言而喻 。
近年市場出現不少商舖買賣成交，如跨國美資連鎖快餐店麥當勞持續出售舖位，自去年10月至今累計沽出11個自用商舖，涉及近9億港元，反映市場對長遠民生收租項目有追捧及長線投資信心。業主DFI零售集團自1972年從政府拍賣地段競投所得項目後自行興建本物業，已長遠營運及收租約50年。加上項目位置優越，為山頂區內非常罕有的商業樓面，租金收入非常穩定，投資彈性極大，預計項目將引來市場的激烈競逐。