地皮開標｜嘉里逾43億奪何文田佛光街地皮 每呎逾2萬高估值上限近40%

翻查資料，九龍區對上一幅每方呎樓面地價超過2萬元住宅地，為2021年10月底九龍塘廣播道79號住宅地(新盤「博峯」現址)，當時麗新發展(488)以16.083億元中標，每方呎樓面地價約22,465元，亦略為高於當時市場估值上限；反映是次開標的佛光街住宅地，屬九龍區近5年新高。

何文田佛光街住宅地上周五(2日)截標，地政總署今日(6日)公布，嘉里建設(683)以約43.08億元成功中標，按最高樓面面積約20.77萬方呎計算，每方呎樓面地價高見20,738元，較市場估值上限1.5萬元高約38%。

該地地盤面積約55,650方呎，指定作私人住宅用途。中標發展商需按照賣地條款，興建長者鄰舍中心分處和精神健康綜合社區中心分處，以及平整連接佛光街的入口車道。地皮鄰近港鐵何文田站及住宅項目天鑄，綜合市場資訊，地皮估值由18.7億至31.2億元，每方呎樓面地價介乎9,000元至1.5萬元，

佛光街住宅用地共接獲10份標書，入標發展商包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、中國海外發展(688)、華懋集團、會德豐地產、嘉華國際(173)、恒隆地產(101)、保利置業(119)，另信和置業(083)及鷹君集團(041)合資入標。