新盤｜蘭桂坊地產夥遠展及顯利工程 推西貢洋房「澄林」

由蘭桂坊地產、遠東發展(035)及顯利工程合作的西貢洋房項目於今日正式命名為「181 Clearwater 澄林」。項目位於西貢蠔涌，項目提供26幢限量獨立別墅，5月已獲批預售樓花同意書，望短期內推出發售。該項目為蘭桂坊集團在港首個住宅項目，全數洋房均為3層高，附有花園及天台，採4房4套間隔，實用面積介乎1,900至2,800平方呎，預計落成日期為2027年中。

樓花期約8個月

遠東發展營業及市務總經理陳富強指出，同區新供應不多，故此澄林會採用惜售策略。該項目預計入伙日期為2027年6月初，樓花期約8個月。