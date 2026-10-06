新盤｜蘭桂坊地產夥遠展及顯利工程 推西貢洋房「澄林」

由蘭桂坊地產、遠東發展(035)及顯利工程合作的西貢洋房項目於今日正式命名為「181 Clearwater 澄林」。項目位於西貢蠔涌，項目提供26幢限量獨立別墅，5月已獲批預售樓花同意書，望短期內推出發售。該項目為蘭桂坊集團在港首個住宅項目，全數洋房均為3層高，附有花園及天台，採4房4套間隔，實用面積介乎1,900至2,800平方呎，預計落成日期為2027年中。
樓花期約8個月
遠東發展營業及市務總經理陳富強指出，同區新供應不多，故此澄林會採用惜售策略。該項目預計入伙日期為2027年6月初，樓花期約8個月。
蘭桂坊地產物業發展總監王國基表示，該項目預計關鍵日期為2027年年中，並計劃將於明年年初開放示範洋房。他又稱，「181 Clearwater澄林」以項目所在的西貢公路181號為名，「澄林」寓意清澈澄明、綠意庇蔭，中英文名稱相輔相成。
遠東發展中國及香港發展總經理邱詠禧則稱，項目位於西貢黃金地段，交通便利，「30分鐘生活圈」駕車約15分鐘可達九龍東商業區、約25分鐘連繫港島東商業區、約30分鐘抵達中環商業區。
顯利工程有限公司董事陳得誠指出，項目鄰近清水灣郊野公園、香港聯合國教科文組織世界地質公園西頁火山岩園區，以及銀線灣、清水灣及三星灣等海岸景致。