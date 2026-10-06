SIERRA SEA第2C(2)期開價｜首推105伙 折實均呎13588元 兩房最平538萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(6日)公布首張價單共105伙，以最高15%折扣計算，折實售價由538.22萬元起，折實呎價由12,517元起，折實平均呎價13,588元。 「SIERRA SEA」第2C(2)期首張價單涵蓋75伙兩房及30伙三房戶，實用面積介乎419至679方呎。價單定價由633.2萬至1,108.7萬元，呎價介乎14,726元至16,550元。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由538.22萬至942.39萬元，折實呎價介乎12,517元至14,068元。 最低售價及呎價單位同為Emerald Avenue第1座2樓J室，實用面積430方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價538.22萬元，折實呎價12,517元。

至於三房最低售價單位為Emerald Avenue第1座2樓H室，實用面積493方呎，三房開放式廚房間隔，折實售價668.86萬元，折實呎價13,567元。三房最低呎價單位為Emerald Avenue第2座2樓A室，實用面積527方呎，三房開放式廚房間隔，折實售價691.56萬元，折實呎價13,123元。

雷霆：「再接再厲超筍價」 新地副董事總經理雷霆形容是次開價為「再接再厲超筍價」，項目於二手市場錄得不少轉售獲利個案，反映項目「性價比好高」，加上一手庫存量持續回落，本港銀行未有跟隨美國加息等利好因素，相信第四季仍有不少新盤推出應市，預計今年一手成交金額有望突破2017年的2,300億元紀錄。對於近期港股表現波動，他認為股市「有上有落」，屬短期波動，而買樓自住是提升生活質素，相信影響不大。 示範單位明日開放 周五起收票

新地代理執行董事陳漢麟指，項目明日(7日)起正式開放示範單位予公眾參觀，周五(9日)開始收票，最快下周開售。他續指，對比9月份「SIERRA SEA」於二手市場成交呎價介乎約1.5萬至1.6萬元，認為今期首批開價較二手有約10%至15%的折讓幅度，可見是次開價非常吸引。另外，項目位於西沙「GO PARK」的展銷廳，於過去一星期錄得約3,000人次參觀。 他續指，今期新增「租轉買升級優惠」，符合指定條件可享備用第一按揭貸款，首12個月1%定息優惠。同時為配合政府鼓勵生育政策，今期亦設有「迎接新生命」優惠，符合指定條件可享1萬元現金回贈，以及備用第一按揭貸款首24個月2.5%定息優惠。此外，亦提供「一變二」升級按揭，適用於選用「靈活付款計劃」買家，最高貸款金額為淨樓價的90%，如所有現有出租物業均為由新地發展，並於2000年或之後落成的住宅物業，最高貸款金額可提高至淨樓價的95%，惟貸款金額不得超過應繳付之樓價餘額；而貸款期最長為30年。