SIERRA SEA第2C(2)期開價｜中原陳永傑：首批較同區二手折讓15% 料可「一Q清枱」｜西沙新盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入10月份，樓市多正面消息，一、二手交投暢旺，發展商亦紛紛把握旺市時機積極推盤，「SIERRA SEA」第2C(2)期首批單位較同區二手有約15%折讓，項目本年初及去年中開賣時，市場反應熱烈，亦累積大批向隅客，料首批單位可「一Q清枱」，料本月一手可錄約2,500宗，較上月升約75%，創兩年新高。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(6日)公布首張價單共105伙，以最高15%折扣計算，折實售價由538.22萬元起，折實呎價由12,517元起，折實平均呎價13,588元。

陳永傑指，項目今年開始錄得二手買賣個案，第1A(2)期及第1B期二手交投相當活躍，今年1月至9月共錄得約238宗成交，9月份實用平均呎價約15,506元水平，較1月份錄約13,751元升約12.8%，較中原城市指數CCL同期錄11%升幅為多，更全數屬獲利個案。至於租賃方面，9月份平均呎租錄47元水平，普遍租金回報達約5厘，相信是次銷售亦會吸引不少投資者青睞。西沙「GO PARK」為香港新地標，集合運動、餐飲、娛樂及生活休閒於一身，成港人假日熱點，項目受追求生活質素之用家及換樓客追捧，置業一向有龐大需求，相信入票情況相當理想。

「SIERRA SEA」第2C(2)期首張價單涵蓋75伙兩房及30伙三房戶，實用面積介乎419至679方呎。價單定價由633.2萬至1,108.7萬元，呎價介乎14,726元至16,550元。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由538.22萬至942.39萬元，折實呎價介乎12,517元至14,068元。最低售價及呎價單位同為Emerald Avenue第1座2樓J室，實用面積430方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價538.22萬元，折實呎價12,517元。項目明日(7日)起正式開放示範單位予公眾參觀，周五(9日)開始收票，最快下周開售。

「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。