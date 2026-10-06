SIERRA SEA第2C(2)期開價｜利嘉閣鄭健糧：定價極具克制 將迅速吸引市場目光｜西沙新盤

鄭健糧表示，SIERRA SEA第2C(2)期首批單位定價極具克制，可算是「再接再厲超筍價」，料將迅速吸引市場目光，尤其是新界區年輕中產家庭及投資者。

他指出，項目特設多項貼心優惠，包括1萬元「生仔優惠」現金回贈，以及首12個月1%定息按揭的「租轉買」方案。此外，發展商更推「一變二」升級按揭，買家以已供斷的2000年或以後落成新地物業(現契)及租金權益作抵押，最高可借95%、年期長30年。以668萬元三房單位計算，首期低至5%(約34萬元)，極大化靈活調配資金。

利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，今批單位定價極具克制，可算是「再接再厲超筍價」，料將迅速吸引市場目光，尤其是新界區年輕中產家庭及投資者。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(6日)公布首張價單共105伙，以最高15%折扣計算，折實售價由538.22萬元起，折實呎價由12,517元起，折實平均呎價13,588元。

鄭健糧補充，項目過去期數的二手市場表現極為亮眼，粗略統計，入伙迄今已錄得約225宗轉手交易且全數獲利，獲市場喻為「一手賺錢王」，更有兩房單位持貨僅約13個月即帳面勁賺近50%。現時屋苑二手放盤平均呎價高企於1.6萬元水平。在首批單位以極具競爭力的價格震撼登場，配合多重破天荒財務方案全力助攻下，預期今期各類戶型將迅速被市場消化。

「SIERRA SEA」第2C(2)期首張價單涵蓋75伙兩房及30伙三房戶，實用面積介乎419至679方呎。價單定價由633.2萬至1,108.7萬元，呎價介乎14,726元至16,550元。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由538.22萬至942.39萬元，折實呎價介乎12,517元至14,068元。最低售價及呎價單位同為Emerald Avenue第1座2樓J室，實用面積430方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價538.22萬元，折實呎價12,517元。項目明日(7日)起正式開放示範單位予公眾參觀，周五(9日)開始收票，最快下周開售。

「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。